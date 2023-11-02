Помер відомий український телеведучий та диктор новин [ Редагувати ]
Помер відомий український телеведучий та диктор новин Анатолій Васянович.
Про сумну новину повідомив телевізійник Микола Канішевський із посиланням на дружину Анатолія Семеновича – пані Зою.
Ведучий пішов із життя 1 листопада в німецькому місті Вісбаден. Йому було 80 років.
Люди поважного віку добре пам'ятають його як диктора Республіканського телебачення. Прийшов він на Хрещатик,26 в середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми "Вісті". Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм, - йдеться в повідомленні Миколи Канішевського.
Ведучий працював під псевдонімом "Анатолій Васянюк", а вже в 1990-х роках під своїм справжнім ім'ям та прізвищем. Телебаченню Анатолій Семенович присвятив 32 роки свого життя, а на пенсію він пішов далекого 2008 року.
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