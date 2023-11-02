Виробництво електроенергії в Україні збереглося. Про це повідомив Юрій Корольчук, голова Інституту енергетичних стратегій в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Є проблема розподілу. Ту частину електростанцій, яка була зруйнована чи пошкоджена, протягом весни, літа та осені не вдалося повноцінно відремонтувати. Але варто зазначити, що не відремонтували не тому, що не хотіли. На жаль, не було достатньо коштів. Цілеспрямовано на ці проблеми не виділялись кошти від партнерів. Україна сама, отримаючи міжнародну допомогу, виділяла зі свого бюджету кошти на ремонт. В тому числі і для "Укренерго", - відповів Корольчук.

Також він розповів, чи плануються відключення світла.

Навіть якщповністю відремонтувати систему. На жаль, якщо зима буде суворіша, ніж минула, то скоріш за все, варто очікувати як мінімум таких самих відключень, як і минулого сезону, - підкреслив голова Інституту енергетичних стратегій.

Нагадаємо, за останні дні ворог активізувався і військові частіше відчувають на собі його дії. Про це повідомив Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр в ефірі телемарафону "Єдині новини".