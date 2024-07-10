Україна отримає перший транш з прибутку від заморожених активів російської федерації протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомляє представник Європейської комісії Крістіан Віганд під час пресконференції в Брюсселі.

"Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів", заявив Віганд.

Зокрема він розповів, що до кінця поточного року Україна отримає близько 15 мільярдів євро (16,24 мільярда доларів). Кредит, своєю чергою також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.