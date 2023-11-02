Календарна зима вже за місяць, тож українці, які ще не встигли запастися дровами, роблять це зараз. Люди бояться залишитися без тепла через російські атаки по енергетиці, і водночас хочуть зекономити. Бо обігріватися дровами для багатьох вигідніше, ніж газом. Чи є ажіотаж на деревину? Репортаж з Волині - далі.

Віктор чекає, доки лісівники завантажать деревину на трактор.

Чоловік третій рік поспіль купує дрова у Ковельському лісгоспі. Замовив 6 кубометрів. Цього вистачить на половину зими. Щоб зекономити, селянин бере не рубані дрова.

Віктор Горох, житель села Голоби:

Беру колодами по 2 м дрова, привожу додому, розрізаю їх на маленькі колодочки, тоді рубаю, складаємо і палимо. Газ дорожчає, дровами дешевше. Хто його знає, що далі буде. Вже краще запастися дровами, так вже більш впевнені будемо, що не позамерзаємо.

Щоб покупець міг довести, що деревина придбана легально, лісгосп видає документи з даними замовника. Одну з колод маркують.

Анатолій Мисковець, майстер лісу:

Зупиняють його чи поліція, чи наші лісовики - дивляться документи, мітку. Якщо чогось одного немає, то вже не за правилами.

Нещодавно українські лісівники запустили державний інтернет-ресурс "Дрова є". Можна дізнатися наявність палива по лісгоспах та вибрати вид деревини.

Микола Кузнєцов, лісничий Ковельського лісництва:

Дуже багато людей хочуть твердопаливні дрова. Але може бути таке, що сьогодні є тверда порода дров, а завтра її немає. Але дрова є для населення постійно, тільки вже залежить від породи. Є вільха сьогодні, завтра є береза, сосна є постійно практично.

Лише жителі Волинської області цього року купили чверть мільйона кубічних метрів дров. Якісну деревину лісівники готують для промисловості, тому на паливо йде не весь ліс.

Богдан Ковальчук головний інженер Ковельського лісового господарства:

Заготовляється деревина, пошкоджена короїдами, деревина, повалена вітрами, деревина, яка втратила свою якість через старість. Ця вся деревина йде на дрова непромислові, дрова паливні для населення. А основна маса заготовляється ділової деревини, яка відправляється споживачам через аукціони, частина йде для потреб Збройних сил.

В одному з цехів лісгоспу колоди розпилюють і рубають на дрова.

Ціна за кубічний метр за останній рік не зросла і залежить від виду деревини: від півтори тисячі гривень за сосну і до двох з половиною тисяч за граб та дуб. Попит є, але без ажіотажу. Торік великі партії йшли на Миколаївщину, цьогоріч - лише для населення регіону та потреб військових.

Михайло Федорук, прикордонник:

Починаючи з облаштування оборонних споруд, в яких потрібна деревина, так і забезпечення дровами - зараз це дуже актуально. Більшість підрозділів знаходяться в лісових масивах, потрібно багато і буржуйок, і місць, щоб їх опалювати.

Зараз один із вагонів готують на Донеччину.

Богдан Ковальчук, головний інженер Ковельського лісового господарства:

Вагон поїде на Слов'янськ - замовляли пиломатеріали для потреб ЗСУ, також періодично відправляємо, згідно з замовленнями, і лісоматеріали круглі.

Для українських військових деревину заготовляють безоплатно.