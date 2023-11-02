Переплив Каховське водосховище, аби втекти з окупації: історія переселенця з Енергодара [ Редагувати ]
Андрій з Енергодару переплив Каховське водосховище, аби втекти з окупації. Зробив це ще до підриву росіянами ГЕС. З окупованого рідного міста до Нікополя плив 10 годин. Сьогодні, коли чоловік у повній безпеці й все страшне позаду, він розповідає журналістам про безчинство, яке коять окупанти та про життя і ціни в окупованому Енергодарі.
Переплести Каховське водосховище, на думку героя сюжету, це була єдина можливість втекти від окупації. Ширина водойми - більш як 5 кілометрів. Аби дістатися правого берега чоловік плив 10 годин.
Андрій - переселенець з Енергодара:
З Енергодару вплав перетнув водосховище. Доплив до селища, яке називається Червоногригорівка. А вже у сам Нікополь мене привезли співробітники служби безпеки.
Хоча чоловік нині на вільній землі, подалі від окупантів, та він просить не показувати його обличчя. З міркувань безпеки ми змінили його голос та ім'я.
Андрій - переселенець з Енергодара:
Енергодар з 4 березня окупований. Там немає ніяких правоохоронних органів, немає ніякого захисту. Ти щодня себе відчуваєш у якомусь страху, що ти не захищений ніким, що закони ніякі не діють на цій території, і звинуватити тебе можуть за що завгодно. Починаючи з того, що ти йдеш з якоюсь символікою, гербом України, або в тебе грає на телефоні українська музика і гімн України. Причина може бути будь-яка. Все залежить від настрою військових російської федерації.
Чоловік пригадує перші дні окупації. Розповідає, багатотисячне місто, за приблизними підрахунками на той момент в Енергодарі налічувалося майже 55 тисяч жителів, з коктейлями Молотова, власноруч зробленими їжами, бітами та палками стали на захист рідного міста.
Енергодарцям вдалося відбити дві спроби загарбників пробитися у місто. Коли росіяни планували здійснити третю атаку, заради збереження життів, місцева влада дала наказ - не чинити опір.
Андрій - переселенець з Енергодара:
Зустрічі у них були мінімум двічі, на третю зустріч, наскільки мені відомо, сказали, що вони знають точно, що буде атака. І усім, хто тоді виходив на блокпости, усім була команда - вайбером, телеграмом - куратори пишуть: не виходимо! І люди не вийшли. Звісно, їхня ціль була - АЕС, поїхали її бомбити.
Після повної окупації росіяни розпочали утиски місцевого населення - розповідає Андрій. Заборонено виходити на вулицю з українською символікою, слухати українську музику. А роботи, окрім як окупаційній владі, немає. Ціни просто космічні.
Андрій - переселенець з Енергодара:
Наприклад, пенсіонери які отримують пенсію у 2 тисячі грн, вони не можуть прожити. 2 тисячі гривень - це взагалі не гроші, коли ковбаса коштує 350 гривень. Система зроблена так, що зв'язку немає, ви не можете в магазині розрахуватися карткою, не можете з телефона перевести на телефон, бо немає зв'язку. Продається все тільки за готівку - або гривні, або рублі, усюди два цінники. З'явилось багато так званих "мінял". Вони підключили роумінг, платять за нього великі гроші. Коли ви підходите, вони Вам роздають інтернет, ви підключаєтесь, і великі суми від 10 відсотків, менші суми від 15 відсотків - вони вам видають готівку.
І навіть попри те, що машина роспропаганди там працює на повну, дух опору ще жевріє в українцях під окупацією, додає чоловік.
Андрій - переселенець з Енергодара:
Люди налаштовані зараз так, якщо щось завтра зміниться, то вони звісно будуть вітати
Бо українці незламні й нескорені.
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