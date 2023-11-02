Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що це - "Державний оператор тилу" - та пояснив подробиці його функціонування у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Державний оператор тилу" - це державне підприємство, агенція із закупівель у сфері оборони. Вона здійснюватиме забезпечення ЗСУ за напрямками харчування, речового забезпечення, мастильними матеріалами тощо. Тобто буде забезпечувати повністю ЗСУ всіма тиловими речами. Вона буде певною мірою незалежна, але оскільки це структура, яка входить до Міністерства оборони, то, звичайно, відповідні перевірки та аудити будуть присутні, - сказав він.

Також Кліменков відповів на питання, чи буде "Державний оператор тилу" займатися закупівлею дронів.

Всим, що визначить Генеральний штаб, буде виключно займатись агенція із закупівель або "Державний оператор тилу". Закуплівлею дронів буде займатись інша агенція, - підсумував заступник міністра оборони.

Нагадаємо, виробництво електроенергії в Україні збереглося. Про це повідомив Юрій Корольчук, голова Інституту енергетичних стратегій в ефірі телемарафону "Єдині новини".