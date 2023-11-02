Авдіївка палає: як піхота тримає оборонний щит [ Редагувати ]
Ще одна найнапруженіша ділянка фронту - Авдіївка. Рашисти постійно штурмують там українські позиції з різних напрямків. І все це прикривається масованими артобстрілами. Крім того, росіяни змінили тактику, що ускладнює нашу оборону. Репортаж з Авдіївського напрямку - Руслана Смєщука.
Бойова авіація в небі.
На горизонті жирним димом палає Авдіївка. Це один із флангів плацдарму.
росіяни тут атакують постійно. І найважчий тягар лягає на піхоту, яка посадка за посадкою, черговою відбитою атакою - тягне оборону.
На цих кадрах - останнього з чергової атакуючої групи росіян, вбивають в той момент, коли він стріляє, тобто розбитий супротивник тим не менш продовжує вести бій під переважаючим вогнем. Ось що таке оборона плацдарму на місцевості.
Олексій, військовослужбовець ЗСУ:
6-8 осіб, і таких груп може бути 3-4 за день, їх може бути 5-6 таких груп. Дуже насичено.
Олексій керує піхотним підрозділом. З ним ми зустрічаємось в місці, де вояки відпочивають між змінами на "нулі". Вояк розповідає, що побившись лобом об нашу оборону, росіяни почали адаптуватись.
Олексій, військовослужбовець ЗСУ:
Ворог більш-менш став застосовувати нашу тактику, ворог не дурний, ворог вчиться як на своїх помилках, так і на чужих. І більше задіює тактику малих груп. Тобто малими групами ворог заходить. Якщо вдається, то зачищає, закріплюється. Якщо ні, то вони відступають.
А від так реалізують перевагу у чисельності. Військові часто відповідають як Ілля, коли той розповідає про останню варту на "нулі".
Ілля, військовослужбовець ЗСУ:
Важко було. Лізли, штурмували. Хотіли нас штурмувати, але нічого не вийшло. Слава Богу.
А ось що стоїть за цим - у ворога нічого не вийшло. Максим був з Іллею на тій позиції. Росіяни непомітно підійшли впритул і залізли в окопи.
Максим, військовослужбовець ЗСУ:
Він ще починає наші рюкзаки забирати. Вони там стояли, і передавати своєму напарнику. І він починає залазити в норку, відкидає резину. А я такий: а ти їх там ставив. І вистрілив. Він одразу - "триста", хлопці мені ще гранати дають. І підключається наша "пташка", і побратими з інших позицій. І так ми відбили 7 осіб, 3 наче поранені, бо вони їх тягнули.
І ці чоловіки не спецназівці. Проста українська піхота, де люди до армії, жили дуже різним життям. Наприклад, можуть влаштувати раунд брейкдансу на передовій.
Милослав - одесит, викладач танців. Був мобілізований. Тепер тут, під Авдіївкою, постійно жартує. І вже встиг оволодіти низкою піхотних навичок і спеціалізацій.
Милослав, військовослужбовець ЗСУ:
Я охоронець посадки! Якщо треба, то кулеметник, гранатометник, навідник, спостерігач. Копач! Універсальний солдат.
Але зараз хлопці відпочивають та готуються до наступної зміни на "нулі" - в пеклі донбаських посадок. І весь час по фону гримає артилерія.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Це вже інша позиція, це таке польове розташування української реактивної артилерії. Взагалі після того, як росіяни почали проривати нашу оборону під Авдіївкою, саме на арту і ствольну, і реактивну ліг дуже важкий тягар. Дуже часто вони на собі витягують оборону.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Ми більш працюємо по скупченню живої сили, по переміщенню ворога. Окопи, поля, посадки.
І це все 24 на 7. Оборона важка та кривава, де позиції, висоти та населені пункти можуть по декілька разів переходити із рук в руки.
по темі
Не маючи змогу взяти Авдіївку штурмом в лоб, окупанти намагаються її оточити, і частково це їм вдається. Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з одного із найгарячіших натепер напрямків фронту.
Штурмують окупанти Мар'їнку. 79 бригада ДШВ, вже понад рік тримає оборону там. На позиціях десантників вдалось попрацювати й нашій знімальній групі. Ексклюзивний матеріал воєнкора Станіслава Кухарчука - далі.
Гарячими точками на воєнній мапі України залишається Куп'янсько-Лиманський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Про останню добу на фронті - далі в огляді.
За останні дні ворог активізувався і військові частіше відчувають на собі його дії
Нашим кореспондентам вдалось поспілкуватися з тими, хто витримав навалу ворога - бійцями Нацгвардії.
У Міноборони України повідомили, що росіяни вже втратили приблизно 4 тисячі своїх вояків під час штурмів Авдіївки. Втрати окупантів величезні, це буквально "гори трупів". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов