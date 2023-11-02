Ще одна найнапруженіша ділянка фронту - Авдіївка. Рашисти постійно штурмують там українські позиції з різних напрямків. І все це прикривається масованими артобстрілами. Крім того, росіяни змінили тактику, що ускладнює нашу оборону. Репортаж з Авдіївського напрямку - Руслана Смєщука.

Бойова авіація в небі.

На горизонті жирним димом палає Авдіївка. Це один із флангів плацдарму.

росіяни тут атакують постійно. І найважчий тягар лягає на піхоту, яка посадка за посадкою, черговою відбитою атакою - тягне оборону.

На цих кадрах - останнього з чергової атакуючої групи росіян, вбивають в той момент, коли він стріляє, тобто розбитий супротивник тим не менш продовжує вести бій під переважаючим вогнем. Ось що таке оборона плацдарму на місцевості.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

6-8 осіб, і таких груп може бути 3-4 за день, їх може бути 5-6 таких груп. Дуже насичено.

Олексій керує піхотним підрозділом. З ним ми зустрічаємось в місці, де вояки відпочивають між змінами на "нулі". Вояк розповідає, що побившись лобом об нашу оборону, росіяни почали адаптуватись.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Ворог більш-менш став застосовувати нашу тактику, ворог не дурний, ворог вчиться як на своїх помилках, так і на чужих. І більше задіює тактику малих груп. Тобто малими групами ворог заходить. Якщо вдається, то зачищає, закріплюється. Якщо ні, то вони відступають.

А від так реалізують перевагу у чисельності. Військові часто відповідають як Ілля, коли той розповідає про останню варту на "нулі".

Ілля, військовослужбовець ЗСУ:

Важко було. Лізли, штурмували. Хотіли нас штурмувати, але нічого не вийшло. Слава Богу.

А ось що стоїть за цим - у ворога нічого не вийшло. Максим був з Іллею на тій позиції. Росіяни непомітно підійшли впритул і залізли в окопи.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Він ще починає наші рюкзаки забирати. Вони там стояли, і передавати своєму напарнику. І він починає залазити в норку, відкидає резину. А я такий: а ти їх там ставив. І вистрілив. Він одразу - "триста", хлопці мені ще гранати дають. І підключається наша "пташка", і побратими з інших позицій. І так ми відбили 7 осіб, 3 наче поранені, бо вони їх тягнули.

І ці чоловіки не спецназівці. Проста українська піхота, де люди до армії, жили дуже різним життям. Наприклад, можуть влаштувати раунд брейкдансу на передовій.

Милослав - одесит, викладач танців. Був мобілізований. Тепер тут, під Авдіївкою, постійно жартує. І вже встиг оволодіти низкою піхотних навичок і спеціалізацій.

Милослав, військовослужбовець ЗСУ:

Я охоронець посадки! Якщо треба, то кулеметник, гранатометник, навідник, спостерігач. Копач! Універсальний солдат.

Але зараз хлопці відпочивають та готуються до наступної зміни на "нулі" - в пеклі донбаських посадок. І весь час по фону гримає артилерія.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це вже інша позиція, це таке польове розташування української реактивної артилерії. Взагалі після того, як росіяни почали проривати нашу оборону під Авдіївкою, саме на арту і ствольну, і реактивну ліг дуже важкий тягар. Дуже часто вони на собі витягують оборону.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Ми більш працюємо по скупченню живої сили, по переміщенню ворога. Окопи, поля, посадки.

І це все 24 на 7. Оборона важка та кривава, де позиції, висоти та населені пункти можуть по декілька разів переходити із рук в руки.