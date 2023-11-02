Як це жити без зв'язку та інтернету - українці відчули минулої осені й зими.

росія накопичує ракети й готується атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, коли стане прохолодніше. Так стверджують в РНБО. Серед об'єктів, що у зоні ризику - мобільні вишки й вузли телефонного зв'язку. Адже на досвіді минулого року ми переконалися, що після зникнення електрики, невдовзі зникає також інтернет і зв'язок. Що вигадали оператори на випадок блекауту - дізнавалася наша Ніна Коломієць.

Алло, оператор Олена. Я вас слухаю, яке у вас питання?

Цю фразу оператор цього контакт-центру кожен повторює по сто разів на день. Сюди телефонують жителі Києва - поскаржитися на неякісні комунальні послуги чи соціальні проблеми.

Аліна Сушко, начальниця відділу прийому звернень КБУ "Контактний центр Києва":

Ми працюємо 24/7. Для того, щоб влада знала про проблеми, які є в місті, ми повинні працювати безперебійно.

Робота служби не припинялася ні у перші дні війни, ні під час масових повітряних атак по столиці, розповідає начальниця відділу. Приймати дзвінки та заявки операторам допомагає комп'ютерна програма. Тож контакт-центр має працювати, навіть коли вимикається світло.

Аліна Сушко начальниця відділу прийому звернень КБУ "Контактний центр Києва":

Контактний центр має змогу переходити на електрозабезпечення КМДА, резервне, має можливість підключення до генераторів, тому це безперебійна робота. Якщо є живлення, то інтернет є завжди. Не через вайфай працюємо, а через оптоволокно подається інтернет-забезпечення.

Так само не має припинятися робота й під час повітряних тривог.

Це укриття міської адміністрації, тут у нас є окрема кімната, де ми працюємо під час тривог. Тут у нас обладнані робочі місця.

Як це жити без зв'язку та інтернету - українці відчули минулої осені й зими. Після масованих російських атак по енергетичних об'єктах зникало світло, не працювали мобільний зв'язок та інтернет. Люди годинами, а подекуди й днями лишалися буквально відрізаними від усього світу.

Аби уникнути подібних ситуацій цьогоріч, мобільні оператори кілька місяців працювали над посиленням власної енергонезалежності.

Тетяна Костиркіна, керівник проєктів компанії мобільного оператора:

Ми закуповуємо стаціонарні генератори, встановлюємо батареї, купуємо мобільні генератори.

По суті, "план Б" на випадок блекауту в операторів зв'язку - приблизно однаковий. Це додаткові генератори та акумулятори як альтернативні джерела енергії на випадок тривалих відключень світла.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Ось цей величезний агрегат - насправді дизель-генераторна станція потужністю 500 кіловатів. Вона вмикається автоматично, коли в мережі зникає напруга. Запасів пального нині тут вже вистачить на 4 доби безперервної роботи. Тож у разі блекауту станція зможе живити обладнання для забезпечення абонентів інтернетом і телефонним зв'язком. Запаси пального тут постійно поповнюють.

Ігор Яремчук, заступник генерального директора АТ "Укртелеком":

Ті абоненти, які підключені до такого устаткування на таких майданчиках, матимуть можливість отримувати зв'язок під час блекаутів. По інших майданчиках - вони забезпечуються резервним живленням за допомогою акумуляторних батарей, як мінімум, 3-4 години абоненти будуть зі зв'язком.

Кілька тижнів тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, провела позапланові перевірки мобільних операторів. Порушення виявили в усіх компаніях.

Юрій Мацик, директор Департаменту з розвитку фіксованого Інтернету Міністерства цифрової трансформації України:

Там виникає 2 суперечки: перша - чи на кожній базовій станції має бути генератор, чи деякі базові станції можуть живитися переносними генераторами. Коли здійснюється перевірка регулятором, він вимагає, щоб кожна станція була цим забезпечена, оператори повідомляють, що у них є мобільні бригади, залежно від того, в якому регіоні виникла проблема, вони зможуть направляти туди певну кількість бригад.

Простіше кажучи, зв'язок та інтернет можуть зникати у випадку потужних ворожих атак. Але представники мобільних операторів обіцяють якнайшвидше реагувати й повертати споживачам можливість бути на зв'язку. Відтак подовгу сидіти відрізаними від світу, як було минулої осені та зими, українцям не доведеться.

Юрій Мацик, директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації України:

Для критичних ситуацій, коли буде більш тривале відсутнє електропостачання, оператори мобільного зв'язку будуть обмежувати передачу даних, робити її обрізаною, для того, щоб мінімальна швидкість в 0.5 мегабіт давала можливість обмінюватися повідомленнями в месенджерах, залишатися буде доступним голосовий зв'язок та смс-повідомлення.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Щасливчиками, певно, можна назвати тих, хто в умовах тотальної хвилі популярності мобільного зв'язку не відмовився від використання стаціонарних телефонів. Такий апарат працюватиме не залежно від того, є напруга в мережі чи нема, адже отримує живлення напряму не від електро-, а від телефонної станції.

Ігор Яремчук, заступник генерального директора АТ "Укртелеком":

З точки зору надійності, дійсно, проводова технологія дозволяє користуватися телефонним зв'язком, коли немає електрики. Відтік абонентської бази - менший, ніж були наші очікування, тобто більше людей залишають стаціонарні телефони у ролі альтернативного засобу зв'язку.

Ще один важливий момент для розуміння. Що більше ворог атакуватиме Україну, то більше додаткових витрат буде в компаній - на ремонт, пальне для генераторів. Якщо таких витрат буде аж надто багато, частково компенсувати їх доведеться й безпосередньо абонентам.

Ігор Яремчук, заступник генерального директора АТ "Укртелеком":

Приклад - за минулий період осінньо-зимовий ми спалили 700 тисяч літрів дизельного пального. Щоб підтримувати зв'язок під час блекаутів. Цікавий розрахунок нещодавно зробили, що на деяких майданчиках, якщо буде інтенсивність блекаутів як минулого року, за цей період всю абонентну плату, яку ми будемо отримувати з абонентів, ми будемо витрачати на дизпаливо і плюс ще 50% зверху доплачувати.

Ніна Коломієць, кореспондентка: