На Таврійському напрямку Сили оборони збили ворожий Су-25 [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку Сили оборони України знищили ще один ворожий штурмовик Су-25. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Загальні втрати ворога склали 360 осіб. Знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 7 артсистем, 1 літак штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки.
Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" впродовж доби виконали 1068 вогневих завдань.
Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського.
Водночас триває наступальна операція українських сил на Мелітопольському напрямку.
Нагадаємо, за даними військового журналіста Юрія Бутусова, у четвер, 2 листопада, російські війська перетнули лінію залізної дороги біля села Степове та почали штурмові дії біля самого села на півночі від Авдіївки. Він попереджає, що в Авдіївці склалась критична обстановка, є реальна загроза втратити місто.
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