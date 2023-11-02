У Миколаєві починають працювати перші помічники дитини. Нова соціальна послуга доступна в місті поки для дошкільних навчальних закладів. Індивідуальний супровід інклюзивних дітей - повністю безкоштовний. Чи є запит на таку послугу і чи достатньо фахівців? - знають наші кореспонденти.

Вони разом у садку на прогулянках, під час прийому їжі та на заняттях. Ярік - особлива дитина, тому допомога пані Марини потрібна йому в усьому.

Вільно відвідувати дитячий колектив та спілкуватися з однолітками хлопчик зміг тільки зараз, у 5 років.

Вікторія Лесків - мати дитини з особливими освітніми потребами:

У моєї дитини інвалідність, і він самостійно не може здобувати освіту. Ані в садочку, ані в школі. Поки що. Якщо реабілітація не дасть результатів. Ми взагалі не знали про таку можливість, поки ми не оформили інвалідність і нам не зателефонували з міського центру надання соціальних послуг.

Марина Поливода під час війни втратила роботу в банку і вирішила змінити професію. Пішла на курси асистента дитини. Їхня перша група випустилася 2 тижні тому.

Марина Поливода - асистент дитини:

Нам викладали психологію дитини з такими потребами, розказували, як з ним обходитися, на яку поведінку більше звертати увагу.

Професія "Асистент дитини" для України - нова. Так само це новий досвід для миколаївських освітніх закладів.

Сергій Василенко - директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради:

До війни був пілотний проєкт в декількох областях України, і ми перші в нього вступили й почали займатися попри те, що йде повномасштабна війна. Але міська влада, депутатський корпус ухвалив таке рішення, оскільки розуміє, яке важке навантаження для батьків цих дітей.

У Миколаєві через безпекову ситуацію зараз відкрито лише кілька дошкільних навчальних закладів. В цьому садку - 13 вихованців з порушеннями розвитку. Тепер асистент дитини тут працює так само як і асистент вихователя.

Альона Молчанова - вихователь-методист:

Асистент вихователя - це людина з педагогічною освітою. Асистентом дитини можуть бути батьки, особи, які їх замінюють або соцпрацівник. Якщо більш як 3 дітей, то асистенту вихователя дуже важко. Тому що дітки всі різні. А потрібно приділити увагу кожній дитині.

Лише за тиждень роботи, каже Ольга Олександрівна, її підопічний Богданчик вже має відчутні результати. Особистий асистент допомагає хлопчику не тільки обходити себе, але і спілкуватися з дорослими й дітьми.

Ольга Крамар - асистент дитини:

Спочатку він прийняв мене як чужу людину. Ми проробили неділю. Він уже вивчив 2 слова, такі, як дітки в групі говорять, він мене вже сприймає як опору для себе, він більш впевнений став, раніше він стіснявся.

Мати Богданчика каже, завдяки особистому асистенту тепер спокійніше залишає сина в садку. За дитиною не лише доглядають, але і розвивають.

Катерина Бащенко - мати дитини з особливими освітніми потребами:

Це вивільнює мій час. Мені як мамі особливої ​​дитини теж потрібен час і на домашню роботу, і психологічно відпочити. Це важко з такою дитиною. Я дуже задоволена, що в нього є асистент.

Поки в Миколаєві працюють лише 10 асистентів дитини. Та потреба в них звичайно більша. У планах міської влади організувати таких помічників і для учнів, коли відкривають школи.