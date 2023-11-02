Четверта ракетка України Марта Костюк вийшла заміж на Кіпрі (фото) [ Редагувати ]
Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA) 1 жовтня вийшла заміж на Кіпрі. Обранцем 21-річної спортсменки став українець Георгій, з яким вона заручилася у квітні.
Весільними фотографіями Марта поділилася в Instagram.
Пара побралася у 5-зірковому готелі Minthis Resort у місті Пафос.
Про обранця четвертої ракетки України відомо мало.
Георгій Вайкович також грав у теніс, а зараз працює фінансовим трейдером і займається криптовалютою.
Пропозицію Марті він зробив у Києві на Володимирській гірці.
Нагадаємо, що бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна у липні 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. У жовтні 2022 року у пари народилася дочка.
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