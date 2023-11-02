Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA) 1 жовтня вийшла заміж на Кіпрі. Обранцем 21-річної спортсменки став українець Георгій, з яким вона заручилася у квітні.

Весільними фотографіями Марта поділилася в Instagram.

Пара побралася у 5-зірковому готелі Minthis Resort у місті Пафос.

Про обранця четвертої ракетки України відомо мало.

Георгій Вайкович також грав у теніс, а зараз працює фінансовим трейдером і займається криптовалютою.

Пропозицію Марті він зробив у Києві на Володимирській гірці.

Нагадаємо, що бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна у липні 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. У жовтні 2022 року у пари народилася дочка.