КНДР, ймовірно, передала росії невстановлену кількість ракет різних типів для ведення війни проти України. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на розвідку Південної Кореї.

За даними розвідки, йдеться про балістичні ракети малої дальності, протитанкові ракети та переносні зенітні ракетні комплекси.

Крім того, Північна Корея передала посії стрілецьку зброю, ручні гранатомети, міномети та боєприпаси.

Запуск корейських балістичних ракет

Водночас агенство Bloomberg звертає увагу, що КНДР почала скорочення своїх дипмісій у різних країнах. Зокрема, Пхеньян планує закрити своє консульство в Гонконгу, а також низку диппредставництв у країнах Африки.

Bloomberg вважає, що північнокорейська влада вирішила зробити ставку на торгівлю зброєю з росією та скоротити видатки на представництва, які не приносять такого прибутку.

Агентство нагадує, що низка країн, серед яких США та Велика Британія, звинувачують північнокорейські дипмісії у розробці незаконних фінансових схем, закупівлі предметів розкоші для керівників у Пхеньяні та надсиланні отриманих коштів до КНДР.

1 листопада Bloomberg з посиланням на південнокорейську розвідку повідомив, що Північна Корея відправила до росії мільйон артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 12 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до росії. Його візит завершився 17 вересня. У рамках поїздки найтовстіший диктатор у світі зустрівся з володимиром путіним, віце-прем'єром Денисом Мантуровим та міністром оборони сергієм шойгу.

Кім Чен Ин під час візиту до рф

Що обговорювали на особистій зустрічі путін і Кім, невідомо, однак Південна Корея припустила, що йшлося про озброєння, і пригрозила росії санкціями.

Аналітичний проект Beyond Parallel на початку жовтня з посиланням на супутникові знімки повідомив, що обсяги вантажоперевезень між рф і Північною Кореєю різко зросли після візиту Кім Чен Ина.

Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.