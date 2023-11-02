Люди переконані: із настанням холодів ворог збільшить кількість обстрілів, щоб зробити життя українців ще нестерпнішим.

Росіяни хочуть знову захопити Куп'янськ, втім стратегічних успіхів їм досягти не вдається. Про це повідомив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ворог постійно намагається там атакувати.

Прифронтові міста Харківщини під регулярним вогнем противника. Росіяни обстрілюють і прикордонні з росією селища. Раптові "прильоти" артилерії часто забирають людське життя і майже завжди руйнують приватні будинки. На самісінькому кордоні з рф у селищі Козача Лопань на Харківщині побували й наші кореспонденти.

Середина дня, але вулиці селища геть порожні. Поодинокі перехожі та автівки рухаються швидко. Зайвої миті просто неба тут тепер майже ніхто не залишається. Хоча й стіни не дуже гарне укриття, адже гатять недобрі сусіди із великих калібрів.

Оповіщення про тривогу, які лунають по області чи по всій країні, тут майже ніколи не збігаються із реальними обстрілами, говорять місцеві. Ворог про свої підступні плани не попереджає, тож люди мають бути обережними завжди.

Микола, житель Козачої Лопані:

Не те що привикаєш, а уже дивимося, акуратненько до всього відносимось...

Валентина, жителька Козачої Лопані:

Якби воно гуділо, то ми б знали, а не гуде, йдеш, а відтіля летить. І куди летить невідомо.

Та найгірше: ворог навмисне б'є туди, де є найбільша ймовірність поцілити у людей - коли вони приходять по гуманітарку чи купувати продукти.

Євген, житель Козачої Лопані:

Вранці собачку погодував, а тут м'ясом торгував хлопчик. Побалакав з ним приїхав додому, через годину приїжджаю, а він уже лежить. Перший вибух, вистріл - ні туди ні сюди. Прямо під ноги. Якби там десь, то він би втік хоч.

З кожним обстрілом розбитих помешкань у Козачій Лопані більшає. Проте відбудовувати село у так званій червоній зоні, зараз немає сенсу. Виручають волонтери та благодійники.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Сьогодні за кошти фондів європейських донорів надходить нам гуманітарна допомога у вигляді будівельних пакетів. Це такі тенти, брезенти, планки, частково вікна. Це дає можливість людям при обстрілах хоча б врятувати їхнє житло від злив, від дощів. Тимчасово затягнути плівкою.

У Козачій Лопані нині постійно мешкає понад півтори тисячі людей, понад сто з них - діти.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Ми закликаємо людей все ж таки, принаймні при можливості виїхати на безпечні території, бо селище обстрілюють. Але батьки на свій розсуд залишаються в селищі.

Евакуювати сім'ї з дітьми або самотніх пенсіонерів є куди. Адже населені пункти громади, які розташовані далі від російського кордону, активно відновлюються.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Саме в містах Дергачі, Руська Лозова, Слатино іде відбудова масштабна. Відбудовуємо приватні будинки - вже по громаді більше чим півтисячі приватних домоволодінь, які були частково зруйновані, відновлено. Зараз по місту Дергачі та населених пунктах відновлюються багатоповерхові будинки, багатоквартирні, іде така відбудова для людей.

Люди переконані: із настанням холодів ворог збільшить кількість обстрілів, щоб зробити життя українців ще нестерпнішим. Та це лише посилює ненависть до росіян, та рішучість витримати, попри все.

Микола, житель Козачої Лопані: