Спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині не загрожує поширенням епідемії по всіх регіонах України, а вберегтися від хвороби дуже легко, якщо дотримуватися елементарних правил гігієни.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла лікар-інфекціоніст, директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

"Вірусний гепатит А не є в жодному випадку новим захворюванням. Випадки хвороби реєструються кожного місяця, кожного року в різних областях України. Але кількість є різною.

Для прикладу, я працюю на Львівщині, у нас за останні 10 років найбільша кількість хворих реєструвалася у 2014 році - 125 випадків. Далі було по різному - 100, 12, 15, 19... Тобто це не щось нове.

Що є доброго. Вірус не літає і не передається повітряно-краплинним шляхом. Тобто це не грип і не коронавірус. Відповідно небезпека є тоді масового поширення, коли вірус потрапляє або в водопровідну воду, наприклад, і далі це залежить від того, скільки людей користуються цією водою.

Або якщо вірус потрапляє в певні продукти харчування, і люди. які споживають, мають можливість наразитися на небезпеку.

Передача безпосередньо від людини до людини контактно-побутовим шляхом - це не про спалахи. Це поодинокі спорадичні випадки.

Тому якщо говорити про відстані між Вінницею та, Києвом, Закарпаттям, Львовом, то спалах у Вінницькій області, не загрожує масовим поширенням на територію інших областей.

Але це є чудовий привід для людей нагадати, що миття рук, використання антисептиків, це засіб профілактики, який потрібен не лише під час пандемії коронавірусу, а це загалом хороший спосіб гігієни, який попередити поширення і гострих кишкових інфекцій, і вірусного гепатиту А, який передається так само як будь-яка гостра кишкова інфекція.

Отже ми не очікуємо масового поширення вірусного гепатиту А у зв'язку зі спалахом цієї хвороби у Вінниці...

Для профілактики дуже важливо вживати воду гарантованої якості. Це вода кипячена в першу чергу, оскільки віруси гинуть під час кипятіння. Або це вода бутильована промислового виробництва", - розповіла лікар-інфекціоніст.