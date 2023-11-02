Війна в Україні спричинила справжню революцію у військовій справі та підхід до виготовлення зброї. Справжнім винаходом цієї війни стали дешеві, але смертоносні FPV-дрони, а морські дрони "помножили на нуль" концепцію класичного морського флоту.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров.

"Війна в Україні дуже сильно змінила підхід до війни. В уже відомий всім статті для журналу Economist Валерій Залужний пише про те, що в нашому контрнаступі виявились відверто недієвими розрахунки з врахуванням методик і способів ведення війни країн НАТО.

І тут питання не лише у тактичного рівня рішеннях, як, наприклад, наварювання захисних екранів, якими користуємося як ми, так і росіяни, чи масове застосування компактних FPV-дронів, це і загалом ведення війни в умовах, коли дуже сильна медійна компонента...

Є загальна тенденція до здешевлення війни. Цьому сприяють FPV-дрони. Проте є розуміння про підвищення точності снарядів. Що потрібно виготовляти високоточні снаряди типу "Ескалібур" з додатковим GPS-наведенням.

З одного боку є можливість завдавати удару ударними БПЛА як "шахед-146", а для протидії їм потрібно вигадувати більш дешеві способи, ніж випускати по них дорогі ракети з ЗРК.

Потрібно виходити з того, що треба використовувати дешевий снаряд, але на дорогій установці. Як наприклад, система Skynex з гарматами Oerlikon, які наче використовують класичний дешевий зенітний снаряд, проте сама система, щоб бути ефективною, має в себе містити ряд сучасних технологій, сучасну локаційну станцію...

Тенденція такая, що ніби використовуєш більш дешевий боєприпас, але для того, щоб він був достатньо ефективний, потрібно для нього доволі дорогу матеріально-технічну базу...

Морські дрони України змінили підхід до побудови військово-морських сил. Адже при їхній дальності до тисячі кілометрів дуже дорогі кораблі стають надзвичайно вразливими для набагато дешевшого типу снаряда. Тож зараз при побутові, наприклад, флотилії потрібно враховувати і цей ризик, - розповів Андрій Крамаров.