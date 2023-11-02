Армія Ізраїлю повністю оточила територію Гази - найбільшого міста у Секторі Гази. Ізраїльські військові вже діють у самомі місті зачищаючи його від бойовиків ХАМАСу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт Марк Бабот.

"Сектор Газа, конечно, больше чем, сам город газа. Город находится в северном секторе, севернее высохшего русла реки Газа. Город окружен. То есть, израильские войска вышли к берег Средиземного моря примерно параллельно этому руслу и город отрезан от южного сектора Газы.

С севера идет зачистка с двух направлений со стороны моря, с севера на юг, и со стороны израильской границы, то есть, с востока на запад. Главное направление - это центр города Газы.

Первый пояс обороны прорван полностью. Были уничтожены несколько укрепленных районов, часть из которых просто провалилась под землю после ударов израильских подразделений. К несчастью, некоторые кварталы также ушли вслед з ними. Они (ХАМАС - ред.) построили все свои оборонительные сооружения прямо под гражданскими домами.

Сейчас происходит зачистка территории, идут рукопашные бои. К сожалению, у нас сегодня тоже есть погибшие, мы платим дорогой ценой. Один из погибших - командир батальона 188-й бронетанковой бригады. Между прочим, он по национальности друз, он не еврей...

Интересно, что начались в последние дни кибератаки на Израиль со стороны российских, иранских, китайских и северокорейских различных организаций и частніх лиц, которые пробуют получить какую-либо информацию от израильских бойцов", - розповів Марк Бабот.