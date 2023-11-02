Боротьба із корупцією - топпріоритет для України. Аби західна допомога і надалі надходила стабільно та безперебійно, що у Вашингтоні, що в європейських столицях мають бути абсолютно впевненими: все прозоро й існує максимальна звітність.

Яких саме кроків для цього чекають Штати від України - наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав чиновника, який відповідає за антикорупційні питання в Держдепартаменті США та координує боротьбу з корупцією по всьому світу.

Тільки вдумайтеся: більш як два із половиною трильйони доларів - це 5% світового ВВП - країни світу щорічно втрачають через корупцію! Цифра шокує. Але у випадку з Україною потенційна ціна набагато вище. Це ж не тільки фінансові втрати, а й людські життя, яких коштуватиме будь-яка затримка західної військової допомоги.

Річард Нефью, спецкоординатор Держдепу США щодо боротьби із глобальною корупцією:

Я думаю, що кожна країна на світі бореться з корупцією - це один з викликів, що є всюди. І немає жодної, яка б знала ідеальне рішення. Але є держави, які стикаються із більш значними, більш серйозними корупційними проблемами, ніж інші. Тому ми дуже тісно співпрацюємо з нашими українськими партнерами, щоб подолати ці проблеми. Президент Зеленський і його уряд досить відверто говорять про виклики, з якими стикається Україна через корупцію, що є особливою загрозою національній безпеці. Тож ми в постійному контакті, щоб допомогти продумати та впровадити реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією. Як щодо запобігання, так і щодо підтримки у розслідуванні таких фактів та силових структур, які його проводять, щоб притягнути корупціонерів до відповідальності.

У Вашингтоні розуміють, що країна у стані війни. Але мій співрозмовник переконаний, і намагається доносити цей меседж до Києва, що антикорупційні зусилля не можна відкладати, що називається, на потім.

Річард Нефью, спецкоординатор Держдепу США щодо боротьби із глобальною корупцією:

Вважаю, що ситуація, безумовно, складна. І тут не може бути просто, адже триває війна. Але це хороше свідчення, що український уряд, незважаючи на військовий конфлікт, робить багато і з того, що є у переліку реформ, вдосконалюючи роботу українських антикорупційних структур. Це пріоритет, питання національної безпеки. І ми тут, щоб підтримати українців.

Спецкоординатор не коментує лист із переліком безвідкладних антикорупційних реформ, який, за повідомленнями ЗМІ, був надісланий до Києва наприкінці вересня з Радбезу США. Водночас каже: ці пріоритетні напрямки ніхто ж не приховує, вони відомі, діалог щодо них є публічним!

Річард Нефью, спецкоординатор Держдепу США щодо боротьби із глобальною корупцією:

Все ж прозоро. Ми відкрито про це говоримо, і українська сторона відкрито говорить про наші тісні стосунки у боротьбі із корупцією та викликами, із якими стикається Україна. І як ми разом можемо працювати над ними. Реформи потрібні досить широкі, починаючи від запобігання корупції (і Україна зробила тут кілька важливих кроків, підписавши закон щодо розкриття активів) до реформ щодо незалежності слідчих структур і судів. Це неймовірно важливо, щоб вся система працювала. Загальне розуміння, що незалежність антикорупційних органів варто зберігати та поважати. Ось що в основі програми реформ.

Для України показати успіхи у боротьбі з корупцією зараз важливо і тому, що на Капітолійському пагорбі все частіше вимовляють слово "звітність", коли мова заходить про нові транші для України. Ніхто - навіть найзавзятіші республіканці - не проти України. Від них (і ця риторика зʼявилася зараз в лексиконі нового спікера) скоріше чуємо про бажання бачити повну прозорість щодо допомоги. І будь-який корупційний скандал - лише на руку скептикам. І навпаки, кроки щодо боротьби з корупцією, які вживають у Києві, забирають у них ці аргументи. Тому ця система звітності потрібна, але, на думку спецкоординатора Нефью, побудована вона має бути не на тому, що у Вашингтоні "загвинчують гайки" та посилюють контроль, а із середини.

Річард Нефью, спецкоординатор Держдепу США щодо боротьби із глобальною корупцією:

Звітність забезпечується на місцях. Найкраще, коли кожна країна забезпечує такі заходи сама, із середини. Але це не обов'язково означає, що це робить сам лише уряд. Коли є сильне громадянське суспільство, яке здатне притягнути корупціонерів до відповідальності - ці обидва шляхи є правильними. Уряд завдяки цьому може побачити, а де є збій в системі. Як її можна очистити. Сказати: о, тут потрібні реформи, о, ми досі не бачили, що ось тут є шпаринка, через яку маємо проблеми, треба її швидко прикрити, тут потрібні зміни до законодавства.

І тому - каже мій співрозмовник - для Вашингтона важливо, щоб вони бачили всі елементи, а Захід не стільки контролює, скільки допомагає з інсайдами.

Річард Нефью, спецкоординатор Держдепу США щодо боротьби із глобальною корупцією:

Тому і потрібні громадські організації, які не те щоб є суддями. Скоріше спостерігачами. Моніторять, що відбувається всередині владної системи, які проблеми виникають. І потрібно джерело інформації для державних структур, які на підставі цього проводитимуть власні розслідування. І ось тут важлива участь міжнародних партнерів як спосіб забезпечити, щоб все працювало.

А більш детально про українську боротьбу із корупцією і конкретні кроки щодо неї адміністрація Байдена збирається поговорити вже за місяць, в Атланті, де Штати прийматимуть велику ООНівську антикорупційну конференцію і, як сказав мені спецкоординатор Нефью, чекають велику делегацію з України.