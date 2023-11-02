Антикорупційні заходи не лише умови для надання допомоги, а й вимоги ЄС всім країнам-кандидатам. Стандарти організації формуються протягом десятиліть, їх закріпив Маастрихтський договір. Документ набрав чинності 30 років тому. Офіційно, він про утворення Європейського Союзу. Як змінилася організація за ці три десятиліття, перед якими викликами стоїть зараз і якою бачить Україну в майбутньому? Дізнавалась Ірина Іванова.

7 лютого 1992 року до нідерландського міста Маастрихт приїхали міністри закордонних справ з 12 європейських країн. Стільки держави тоді увійшли до блоку, що ще не мав офіційної назви й базувався на трьох раніше укладених договорах.

Документ, який сторони підписали в Нідерландах, набрав чинності 1 листопада 1993 року. Він об’єднав попередні домовленості та дав початок тіснішої співпраці між країнами. Брюссель став координаційним центром новоствореного Європейського Союзу - з єдиним ринком, зовнішньою політикою, принципом верховенства права і з прицілом на єдину валюту в майбутньому - євро.

За час дії договору Євросоюз набув 16 нових членів. Найбільше розширення сталося 2004 року, тоді приєдналося 10 країн. Але процес зупинився 2013 після вступу Хорватії. Натомість одна країна вибула: 2020 року Велика Британія підтримала брекзит і стала першою державою, що вийшла з ЄС за всю історію його історії.

Зараз Євросоюз готується до наступної хвилі розширення, теж до десяти нових країн-членів. Але процес не обіцяє бути швидким, каже голова Європейської ради.

Шарль Мішель, президент Європейської ради:

Якщо ми маємо наступний стратегічний порядок денного ЄС, ми повинні поставити собі чітку мету. Я вважаю, що ми повинні бути готові - з обох сторін - до 2030 року до розширення.

Кожна європейська країна має право приєднатися до ЄС, примноживши свою значимість на міжнародній арені. Для цього кандидат повинен виконати низку вимог і досягти певних критеріїв.

Одним із таких критеріїв є дотримання європейських цінностей. Це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини. Разом з цією країною підтримуємо вільні кордони, єдиний ринок, додаткові інвестиції, вищий соціальний захист та рівень освіти. Можна спільно долати виклики - енергетичні та безпекові. За тридцяти років таких було чимало.

З підписанням Маастрихтського договору Європейський Союз виріс більш як удвічі, розширив Шенгенську зону. Пережив світову фінансову кризу, а потім кризу самої єврозони. Наплив мігрантів, серію терористичних атак, брекзит, пандемію вірусу та війну в Україні – із захопленням Криму, Донбасу, а потім і повномасштабне вторгнення з усіма його наслідками. Російська агресія в Україні стала для блоку найбільшим випробуванням не лише за останні 30 років, а за весь період його існування.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Це зіткнення між верховенством права та зброєю, між демократією та автократією, між порядком, заснованим на правилах, і світом неприйнятної агресії. Те, як ми дамо відповідь на дії росії, визначить майбутнє міжнародної системи. На кону - доля України, але на терезах - і наша власна доля.

До війни в Україні додалася війна на Близькому Сході. Знову розгортається міграційна криза. Загострюються відносини з Китаєм. Непевність викликають майбутні вибори президента у Сполучених Штатах Америки. 27 країнам ЄС не завжди вдається бути одностайними у погляді на ту чи іншу проблему, але все ж разом їх долати легше, ніж на одиниці, каже віцепрезидент аналітичного центру GLOBSEC Роланд Фродштайн. За його словами, поведінка деяких країн-членів ЄС стала несподіванкою для самого Євросоюзу.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру GLOBSEC:

Ми не чекали, що деякі з нових країн-членів скотяться назад у своїй демократії. Зробивши прогрес, також з допомогою ЄС, у верховенстві права, ми не чекали, що вони повернуться до системи авторитарного типу. Але це сталося. І це змушує нас ставати більш обережними й обізнаними про ризики, які можуть принести надто швидке розширення.

Євросоюз мусив розробити штрафний механізм, який врешті застосували спочатку до Польщі, а потім до Угорщини - за порушення принципу верховенства права Євросоюзу. Їм заблокували фінансову допомогу. Цей інструмент виявився дієвим, каже аналітик, принаймні у випадку Польщі.

Попри труднощі, перед якими постав ЄС, десяток країн заявляють про свої євроінтеграційні наміри. Це шість країн балканського регіону, а також Україна та Молдова. Більш віддаленою здається перспектива Грузії та Туреччини, з огляду на політику, яку провадять уряди обох країн. Хоча такі наміри обидві країни декларують.

Лідери ЄС кажуть, що попри війну, в майбутньому наша держава стане частиною цієї спілки. Україна має чим поділитися, додає Роланд Фроденштайн. І не лише в економічному плані.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру GLOBSEC:

Україна та українці вже показали, що повноцінно захищають фундаментальні цінності, на яких базується Європейський Союз – свободу особистості, плюралістичну демократію, верховенство права, розділення влади. Українці захищають це все просто зараз, поки ми говоримо. Це величезний плюс для нас, щоб Україна стала членом ЄС.

Розширення відкриває шлях і до вдосконалення самого ЄС. Перед тим, як прийняти нових учасників, блок повинен бути розроблений сам, провівши масштабну внутрішню реформу.