Рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС може бути ухвалене вже в грудні. Такі заяви сьогодні лунали в Берліні, на міністерській конференції з питань розширення та реформування Євросоюзу. На неї запросили головних дипломатів країн ЄС та держав-кандидатів. В тому числі й України. Про перебіг зустрічі та головні заяви - Тетяна Логунова.

В одному залі міністри закордонних справ всіх країн Євросоюзу та головні дипломати держав, які наразі готуються до вступу в організацію. Сьогодні в Берліні обговорювали майбутнє розширення Європейського Союзу. Конференцію ініціювала Німеччина. Господарка зустрічі Анналена Бербок запропонували дві головні теми - підготовка країн-кандидатів до членства в ЄС та власне самого Євросоюзу до прийому нових держав.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми в ЄС досягли консенсусу - розширенню бути. Це геополітичний наслідок загарбницької війни росії проти України. Але наш більший Євросоюз стане сильнішим лише у разі, якщо ми зробимо те, на що не наважувалися роками. Нам треба реформувати організацію. Нам потрібна сильна і стійка структура - від підвалу до даху.

ЄС потрібні реформи. Що саме варто змінити - вже визначили, а от чи вдасться - ясності поки немає. Німеччина, наприклад, пропонує відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Цю ідею підтримують Бельгія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словенія, Фінляндія та Франція. А от Польща та Угорщина проти. Скасування права вето вони вважають втратою голосу в ЄС. Пошук консенсусу може тривати довго. Тож Україна, як кандидат на вступ, пропонує розділити процес розширення та реформування.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Наша головна позиція, яку я привіз з Києва: реформа ЄС не повинна взяти процес розширення у заручники. Ми повинні знайти правильний баланс між процесом реформування Європейського Союзу і продовженням процесу розширення. Я не думаю, що ЄС може дозволити собі затяжну реформу себе. Ми теж проводимо необхідні реформи, необхідні для вступу, і я думаю, що ми впораємося швидше за ЄС. Тож ключовий момент - розширення має грунтуватись на заслугах, поважати темп, динаміку кожної конкретної країни, і вступ не повинен бути відкладений через реформу.

Наразі ключова дата для України - 8 листопада. Менше ніж за тиждень Єврокомісія опублікує звіт про прогрес кандидатів на вступ до Європейського Союзу. І очікується, що вона рекомендує почати переговори з Україною та Молдовою. А вже у грудні відповідне рішення можуть ухвалити й лідери ЄС.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Минулого місяця ми з колегами, міністрами закордонних справ ЄС, були в України. І всі ми побачили й відчули - у Києві б'ється серце Європи. Ми відчули, як сильно люди в Києві, Харкові та Львові віддані Європі. Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Я оптимістично налаштований. Давайте трошки дочекаємося. Я повторю те, що говорив до цього, взяв на себе ризик. Але є така робота - брати ризики. Я думаю, що якщо не станеться ніяких форс-мажорних обставин, то на саміті Європейської ради в грудні цього року Україна відкриє переговори… Тобто, давайте так, чітко - на саміті Європейської ради в грудні цього року буде ухвалене рішення про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. Далі будуть наступні кроки, але це вже все. Це відкриття не лише дверей, але й вікон.

На зустрічі в Берліні Україна запропонувала створити європейський оборонний альянс. Тобто посилити співпрацю оборонних індустрій країн-членів та країн-кандидатів. Ідея вже знайшла широку підтримку.