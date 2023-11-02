Долар по 40,7 грн та інфляція 9,7%: уряд відправив у Раду фінальний текст бюджету-2024 [ Редагувати ]
Кабінеті міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради фінальний текст державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк і перерахував зміни порівняно з першим читанням.
У 2023-му році:
- Курс гривні у 38,6 грн за долар США на кінець періоду до другого читання порівняно з 40,2 грн за долар на перше читання.
- Реальне ВВП у 2023 році - + 5% порівняно з +2,8% у попередньому прогнозі.
- Очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році зменшено з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).
Прогноз на 2024 рік:
- Показник споживчої інфляції зменшено з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року).
- Скориговано припущення щодо середнього курсу долара США за рік: з 41,4 грн/$1 у попередньому прогнозі до 40,7 грн/$1.
- Потребу в зовнішньому фінансуванні зменшили на $1,9 млрд $ - з $42,9 млрд у першому читанні до $41 млрд.
- Дефіцит держбюджету зменшили на $0,5 млрд (22,1 млрд грн) за рахунок доходів, які підняли таку ж суму (22,2 млрд грн).
Ще раз нагадаю, що сам курс в бюджет не закладається. Це виключно прогноз (читайте припущення) по якому рахуються надходження, запозичення та деякі видатки.
У текст бюджету-2024 заклали всі норми з законопроекта про "військове ПДФО". Відповідно прийняття самого Бюджету (а там правки вже не можна ставити) одразу буде означати зміни на рік щодо розподілу військового ПДФО і дорожнього фонду в загальний бюджет, пише Железняк.
Не дивлячись на те, що Парламент прийняв правку про зменшення видатків на 445 млн грн на серіали... гроші на них залишили в повному обсязі. І в тексті до другого читання вся сума залишилась… Ще раз - всі гроші на серіали залишились. Хоча мали по рішенню Парламенту йти на реабілітацію поранених військових.
У суботу, 4 листопада, проект державного бюджету на 2024 рік розгляне комітетом ВР з питань бюджету. Наступного тижня, скоріш за все 8 листопада, його в цілому проголосує парламент, повідомляє Железняк.
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