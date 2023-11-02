Кількість хворих на гепатит A на Вінниччині зростає. За даними Вінницької ОДА, вже лабораторно підтверджено 207 випадків. В лікарнях лишається 111 пацієнтів.

Санслужби продовжують шукати джерело інфекції. Водночас мережею ширитися інформація про спалахи в інших областях. Проте головний санлікар МОЗу Ігор Кузін стверджує: всі випадки, зареєстровані в інших регіонах - поодинокі та не мають спільного епідеміологічного зв'язку. Тож закликає перевіряти інформацію і не поширювати фейків.

Наші журналісти - детальніше про синдром із захворюванням на гепатит A.

Перший випадок захворювання на гепатит A у Вінницькій області зафіксували ще 16 жовтня. І відтоді кількість хворих почала стрімко зростати.

Любов Ковальчук, жителька Вінниці:

Звернулась до сімейного лікаря, і вона мене зразу сюда відправила, щоб зробити аналізи. Зробила аналізи. Показало, що гепатит A.

В МОЗ відзвітували: кількість підтверджених випадків вже перевищила двісті випадків. Тож 31 жовтня міністерство оголосило на Вінниччині надзвичайну ситуацію. Всі освітні заклади обласного центру перевели на дистанційку.

Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницького обласного управління охорони здоров'я:

Все ж таки основна група, яка хворіє на гепатит A - це діти, то ми їх розмежували. Зараз ми, на жаль, ту хвилю, яка вже інфікувалася 2-3 тижні, то ми ж нічого не зможемо вже зробити. Вони перехворіють, але нові випадки, то наша основна задача - не поширювати, щоб не було нових випадків.

У лікарнях Вінниччини станом на зараз перебуває 111 пацієнтів, серед них - 20 дітей. З них у семи пацієнтів - підозра на гепатит A, у решти - діагноз лабораторно підтверджено.

Роман Шугаров, житель Вінниці:

Вже більше ніж тиждень. Дружина - на три дні раніше. Вона поруч у другій палаті лежить. У нас дитина, тьфу-тьфу, не захворіла. Температура, слабкість така, що жах.

Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницького обласного управління охорони здоров'я:

Вираженого інтоксикаційного синдрому у них із появою жовтяниці немає, але ми констатуємо, що оце є середньої важкості перебіг, тому що досить високий рівень ферментів - до 5 тисяч, і білірубін у деяких пацієнтів - до 500.

У регіоні нині цілодобово працюють фахівці центру контролю й профілактики хвороб - перевіряють воду та продукти.

Олександр Загоруйко, в.о. заступника генерального директора Вінницького обласного центру профілактики хвороб:

Було обстежено і відібрано 8 змивів з ринків з овочів та фруктів. Всі ці проби були негативні.

Фахівці дезінфікують громадський транспорт і ринки. Обмежили продаж деяких товарів. У регіон надходить вакцина від гепатиту A.

Тетяна Бондаренко, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОВА:

Ми вакцинуємо в першу чергу працівників інфекційних лікарень, інфекційних відділень, приймальних відділень, анестезіології, інтенсивної терапії. Бригади ШМД, які транспортують пацієнтів з підозрою на гепатит. Наступний етап - це вакцинація контактних людей. Розпочинаємо вакцинувати й дитяче населення.

Зафіксували випадки гепатиту A і на Прикарпатті. За жовтень виявили дванадцять хворих. Наразі в лікарні - восьмеро пацієнтів, зокрема, й діти. Їхній стан - середньої важкості.

Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Всі ці випадки не пов'язані з пацієнтами, які є зараз у Вінницькій області. Тобто спалах, який там є, не має жодного відношення до цих локальних і поодиноких випадків, які є у місті Івано-Франківську.

Відтак про спалах гепатиту A на Івано-Франківщині - наразі не йдеться, запевняють лікарі. Фахівці вже провели дезінфекцію будинків, де живуть хворі, тестують контактних осіб. Що саме спричинило захворювання - епідеміологи ще не встановили. Але вже відомо - джерелом інфекції точно не є вода.

Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області:

За жовтень місяць ми провели відбір води із водопроводу Івано-Франківська в кількості сім проб, і таким чином ми з'ясували, що циркуляції вірусу в нашій мережі немає. Ми сьогодні повністю виключаємо, і шукаємо причину походження цього вірусу в продуктах, в недотриманні правил особистої гігієни.

На Закарпатті - одинадцятеро людей потрапили до лікарні з гепатитом А. Проте - як і на Прикарпатті - медики переконують, спалаху - немає. Тим не менше, радять жителям подбати про профілактику та нагадують про симптоми.

Анатолій Пшеничний - директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА:

Загальна слабкість, підвищення температури, відсутність апетиту, діарея і пожовтіння шкіри. Як попередити, перше - це правила особистої гігієни. Обов'язково мити руки. Друге - це споживання кип'яченої води.

Гепатит A, або "хвороба Боткіна" чи "жовтяниця" - це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки. Збудник потрапляє в організм через брудну воду чи їжу. Також можна заразитися, якщо не дотримуватися правил гігієни. Медики радять всім ретельно мити руки та продукти. А кип'ятити воду - щонайменше 5 хвилин, це вбиває збудник.