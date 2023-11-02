Антисемітські настрої ширяться світом: на чиєму боці Україна [ Редагувати ]
Світом ширяться антисемітські та антиізраїльські настрої. Болівія розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем, Чилі та Колумбія відкликали послів. Китай прибрав Ізраїль зі своїх цифрових карт, а в європейських столицях невідомі малюють зірки Давида на будівлях, де мешкають євреї.
На кожному континенті щодня відбуваються численні демонстрації на підтримку Палестини. А в ООН навіть ухвалюють резолюції без осуду дій ХАМАС. Як Ізраїль реагує на дипломатичний і побутовий демарш і на чиєму боці Україна? У деталях розбиралася Анна Басова.
З цих вікон 83-річна Туве Удсхольт постійно дивилася на вогні шведського узбережжя. Все життя вона провела у прибережному містечку Гіллелеє, тут же й востаннє бачила свою маму, яка, рятуючись від гестапо, віддала її місцевому подружжю рибалок.
Туве Удсхольт, жителька Данії:
Я попрощалася з татом, потім з мамою. Тоді ж зрозуміла, що більше їх не побачу. Але вони мене рятували. Тут ніхто не знав, що я єврейка.
Після падіння гітлерівського режиму минуло майже 8 десятиліть. За цей час переслідування євреїв визнали злочином, за який у багатьох країнах передбачалося покарання.
Але після військової операції Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази світ вибухнув антисемітськими настроями.
Це - лондонська громада. Посилені заходи безпеки діють тут із 7 жовтня
Реймонд Сімонсон, режисер:
Зараз я бачу вчетверо більше поліції навколо будівлі Єврейського громадського центру, також чергують всередині. Це єдиний спосіб убезпечити себе.
На відміну від Лондона, де заходи безпеки радше превентивні, у Парижі та Берліні не на жарт налякані антисемітськими настроями. В ніч на 31 жовтня у французькій столиці з'явилося понад 60 зірок Давида на стінах будівель. Аналогічні позначки з'явилися й на берлінських вулицях.
Валентин Гійон, студент:
Я їхав до університету, коли побачив ці позначки. Це трохи непокоїть, думаю, вони позначили єврейські родини, які тут живуть. Це ненормально.
Німецька влада наказала посилити охорону єврейських установ. А прокуратура Парижа почала розслідування. Винним загрожує штраф у 30 тисяч євро і позбавлення волі до 4-х років.
Олів'є Веран, речник уряду Франції:
Це справжній антисемітизм! Подібні мітки на дверях - це мовчазні погрози людям єврейської національності чи тим, хто має проєврейські переконання. До винних буде вжито максимально жорстких заходів. Таке не повинно бути безкарним!
А ось, приміром, власник цієї книгарні в середмісті Стамбула не хоче бачити євреїв серед своїх покупців. Вивіска біля входу в до його крамниці: "Євреям вхід заборонений".
А це стіни єврейського цвинтаря у Відні. Днями його підпалили невідомі, а мур розмалювали свастиками. До слова, вогонь знищив не лише надгробки, а й чимало цінних старовинних книжок.
Ще далі пішов Китай. На його цифрових картах більше немає держави Ізраїль.
Та найбільше світ сколихнули нещодавні події на північному Кавказі. Справжній погром влаштували в аеропорту дагестанської столиці Махачкали. 29 жовтня, після повідомлення, що туди має прилетіти літак із начебто біженцями з Ізраїлю, агресивно налаштовані молодики - а дехто з прапорами Палестини - розбили скло й увірвалися до будівлі летовища.
Спочатку євреїв шукали всередині, а тоді вибігли на злітно-посадкову смугу. З міркувань безпеки пасажирів, що прилетіли, кілька годин не випускали з літаків.
Наступного дня протести поширилися на інші республіки. Це - стихійний мітинг у Карачаєво-Черкесії.
Демонстрації на захист палестинського населення відбуваються в багатьох країнах щодня.
Україна - одна з небагатьох, де масової підтримки терору не було, відзначив ізраїльський посол Міхаель Бродський.
Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні:
Я хочу скористатися нагодою подякувати Україні за підтримку Ізраїлю з перших хвилин після того, як почалася війна - а ми називаємо те, що сталося, війною - з перших хвилин на всіх рівнях ми відчуваємо цю підтримку й відгук і від влади, і від громадян України.
Борються з антисемітськими настроями й на глобальному рівні. Постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан - на знак протесту проти закликів припинити боротьбу з ХАМАС - просто на засіданні Ради Безпеки почепив жовту зірку Давида з написом "Ніколи знову". Такі мітки євреїв змушували носити в часи Холокосту. Із зірками нині всі ізраїльські делегати. Заявили: носитимуть їх, допоки ООН не засудить напад ХАМАСу на Ізраїль.
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