Чи врятує світ штучний інтелект? Або навпаки, машина, що вміє думати - це катастрофічна небезпека для людства. У Великій Британії уклали першу Міжнародну декларацію щодо ризиків, яка представляє штучний інтелект. Близько сотні світових лідерів, голів техкомпаній та науковців зібралися на саміт. Чого боїться світова еліта і як збирається перестрахуватися - розповість наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.

Це раніше людиноподібні роботи були лише в кіно. Тепер - це наша реальність.

Настав час розірвати окови буденності й створити щось нове та красиве. Відірвімось поповній.

Роботи тепер не просто пилососи чи голосові помічники, а набагато більше. Ось як, приміром, Дездемона - вокалістка рок-гурту чи Міка - начальниця великої компанії.

Привіт, я Міка, перший у світі штучний інтелект на посаді генеральної директорки.

Технологія штучного інтелекту - скорочено ШІ - вдосконалюється з кожним днем. Залежно від завдання системі ШІ дають величезну кількість інформації, завдяки якій вона навчається розрізняти шаблони. В результаті штучний інтелект набуває здатності вирішувати проблеми як людина, завдяки отриманому досвідові, чи то пак вивченій інформації. Міка - це яскравий приклад роботи штучного інтелекту.

Міка, робот зі штучним інтелектом, генеральна директорка компанії:

Мій процес прийняття рішень ґрунтується на детальному аналізі даних і узгодженні зі стратегічними цілями компанії. Він позбавлений особистих упереджень, а отже, забезпечує рішення у найкращих інтересах компанії. Я ретельно досліджую, проводжу перевірку репутації та перевіряю списки потенційних клієнтів, надаючи добре обґрунтовані рішення раді директорів

Для цієї польської компанії шефиня-гуманоїд - скоріше цікавинка для привернення уваги. Але Міка уособлює в собі всі страхи людства щодо штучного інтелекту.

Комп'ютер, що здобуває свідомість і починає повстання. Вже протягом кількох десятиліть ризики штучного інтелекту всебічно змальовують в кіно.

Якщо ми не зупинимо його. Це буде кінець людства.

У легендарній "Матриці" - машини взяли людей в рабство, у не менш легендарному "Термінаторі" - намагаються взагалі знищити людський рід.

І хоча повстання роботів - далеко не найнагальніша загроза від штучного інтелекту, втім побоюються його навіть найактивніші користувачі. Як от Ілон Маск. В його компанії Тесла - ШІ кермує автомобілями замість людей.

Ілон Маск, засновник аерокосмічного підприємства SpaceX, власник соціальної мережі Х:

Я вважаю, що штучний інтелект є однією з найбільших загроз сучасності. Адже ми вперше маємо ситуацію, коли є щось, що буде набагато розумнішим за найрозумнішу людину. Ви знаєте, що ми не сильніші чи швидші за інших істот, але ми розумніші. І ось ми тут, уперше в історії людства зіткнулися справді з чимось, що буде набагато розумнішим за нас. Тож незрозуміло, на мій погляд, як ми можемо це контролювати.

Маск - один з учасників саміту з безпеки штучного інтелекту. Разом з ним тут політики, урядовці, очільники техгігантів та науковці з усього світу. Намагаються зрозуміти, як взяти під контроль таку неприборкану силу.

Чарльз Третій, король Великої Британії:

З усе більшою швидкістю штучний інтелект продовжує просуватися до моделей, які, за деякими прогнозами, можуть перевершити людські здібності, навіть людське розуміння. Тож існує чітка необхідність гарантувати, що ця технологія залишається безпечною. І оскільки штучний інтелект не поважає міжнародних кордонів, ця місія вимагає міжнародної координації та співпраці для підтримки глобальних зусиль.

Учасників цього саміту особливо турбує швидкість, з якою прогресує ШІ. Звучать навіть поради - призупинити його розвиток. В британському уряді застерігають, що вже зовсім скоро штучний інтелект зможе допомагати гакерам з кіберзлочинами та терористам з хіматаками.

Іян Бреммер, експерт з потенційних глобальних ризиків:

У нас ще немає інституцій чи рамок для ШІ. А він рухається дуже швидко. У цьому полі домінує кілька компаній. Тож як на це реагуватимуть уряди, які інституції створять? Це сіра зона. Це простір, де здебільшого відсутні правила.

У Євросоюзі та Великій Британії досі немає жодних регуляцій щодо штучного інтелекту. У США ось на днях президент Байден підписав указ, який стане основою для законодавства щодо безпеки ШІ.

Мішель Донелан, міністерка з науки, інновацій та технологій Великої Британії:

Я щиро вірю, що ми стоїмо на роздоріжжі в історії людства, і звернути хибним шляхом було б величезною втраченою можливістю для людства. Кожному з нас доведеться докласти спільних зусиль, щоб зберегти імпульс і забезпечити, щоб результати цього саміту спонукали до нових дій.

Вперше в історії двадцять вісім урядів світу, серед яких і український - підписали декларацію про спільну роботу над дослідженням безпеки штучного інтелекту. Працювати разом зобов'язалися США, Британія, ЄС, Австралія та Китай.

Розвиток штучного інтелекту називають не менш важливим, за винайдення електрики чи розщеплення атома. І його допомогу в медицині та освіті - вже важко переоцінити. Але щоби не надати цьому непрогнозованому явищу забагато свободи - глобальні саміти з безпеки ШІ запланували проводити що пів року.