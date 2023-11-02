На Netflix вийшов український серіал "Перші дні" про війну в Україні [ Редагувати ]
Це не фантастика і, на жаль, не вигадка кіношників. Це реальні події, історії звичайних українців, що пережили початок вторгнення. Про їхні почуття нині дізнаються у десятках країн.
Серіал "Перші дні" - 1 листопада вийшов на Netflix. Доступний він для перегляду не лише в Україні, а й у 19 європейських державах. І це вперше, коли саме на стримінговій платформі відбулася прем'єра українського проєкту. Серед серіалів на Netflix - "Перші дні" вже на другому місці за переглядами в Україні.
Ще до прем'єри - шестисерійний проєкт купили національні мовники 30 країн. Де саме знімали серіал? І що автори хочуть показати світу? Анна Каменєва розкаже.
Перші дні. 6 історій про те, що пережили ми усі.
Їх має побачити якомога більше людей.
Історії, засновані на реальних подіях.
Історія про те, що Арчі розбивав стіну - це правда.
Історії, які має бачити світ.
Нас побачать з Португалії до Японії.
Серія "У зоопарку" заснована на реальних подіях. Це історія про звіринець на Київщині, який потрапив під окупацію в перші ж дні війни. І усі 34 дні облоги працівники залишалися із тваринами, як могли рятували їх від голоду і холоду.
Олександр Рудинський, актор епізоду "У зоопарку":
Ніякого такого захоплення тваринами у нього не було. Він просто хотів заробити гроші. Але знаходить якісь нові сторони в собі через це. Вимушений вже якось знаходити спільну мову з оточенням, із тваринами.
Актор Олександр Рудинський зіграв головну роль - Максима - хлопця, який хотів втекти із зоопарку, але зустрів там війну.
Артем Литвиненко, режисер епізоду "У зоопарку":
Прототипа Максима справді звуть Максим. Він зовсім інший. Геть інший, бо він насправді там залишався в зоопарку і був ньому весь час. Тобто якісь події, які відбуваються в моїй історії, вони вигадані.
Директора зоопарку зіграв актор В'ячеслав Бабенков. Його персонаж теж має прототипа. Актор переконаний: ця історія передусім про людяність.
Вʼячеслав Бабенков актор епізоду "У зоопарку":
Це одна з наших якостей українців. Це любов і піклування не тільки один до одного як до людей, а й до тварин. Просто згадайте, як почалась війна, як люди просто замість валіз тягнули просто своїх улюбленців.
Зйомки цієї серії проводили у цьому ж зоопарку, з тими ж тваринами, які пережили окупацію. 5 днів у звіринцю кипіла робота.
Жодна тваринка не постраждала.
Команді доводилося підлаштовуватися під графік тварин, вночі зйомки були заборонені. Доводилося зважати й на настрій звірів. Режисер каже: одні з найважчих були зйомки у носорога Арчі.
Артем Литвиненко, режисер епізоду "У зоопарку":
Він може знаходитися в малому вольєрчику максимум 40 хвилин.
Це перший досвід роботи з екзотичними тваринами як і в акторів, так і у режисера.
Артем Литвиненко, режисер епізоду "У зоопарку":
Нам треба було зняти, що мавпам - холодно. Орангутанги - дуже прикольні насправді, мавпи дуже розумні. І вони для нас це зіграли, скажімо так, як актори. Гонорари отримали. В природі дуже все просто - там без гонорару не працює.
"У зоопарку" - це одна із 6 історій "Перших днів". Кожна серія - це окремий півгодинний мініфільм. Над кожним епізодом - працювала окрема команда. Історія "Сім'я" - про жінку з дітьми, яка вимушена жити з теперішнім і колишнім чоловіками.
Ще одна історія про німця Клауса, який стає волонтером.
Епізод "Мами" - про хлопчика, який збиває ракети у своїй уяві.
"Будинок із зіркою" заснований на історії співака Андрія Данилка, який залишився в Києві й продовжував жити в центрі столиці.
Ще одна історія - про безхатька, який у перші ж дні хоче стати на захист своїх вулиць.
Анна Єлісєєва, продюсерка серіалу "Перші дні":
Це власне людина, яку соціум не приймав, а війна зрівняла нас усіх. І вже всі перед навалою стали однаковими героями. Йому було важко влаштуватися у військомат, але він все одно потрапив у тероборону.
Ідея серіалу виникла у березні 2022 року, коли Київщина була ще в окупації. До проєкту доєднався німецький дистрибютор, а Швеція, Норвегія та Фінляндія стали копродюсерами. Серіал уже купили 30 країн, серед останніх - Японія і Португалія. А прем'єра відбулася 1 листопада на Netflix. І це вперше, коли український серіал одночасно на цій платформі зможуть побачити мешканці 19 держав - від Польщі до балканських і балтійських країн.
Анна Єлісєєва, продюсерка серіалу "Перші дні":
Ми будемо розказувати про себе Європі, світу, хто ми є українці, чому ми тут лишаємось. Ми пишаємося тим, що нам вдалося зробити й виконати роль такою культурної дипломатії. Було дуже багато інтерв'ю, було дуже багато дискусійних панелей, куди нас запрошували. І у нас була змога говорити про Україну.
Розказати й ще раз нагадати про Україну іноземцям - це ще одна місія серіалу.
Артем Литвиненко, режисер епізоду "У зоопарку":
Ми маємо розповідати історію про себе. Зараз дуже актуальне питання і дуже великий запит суспільства, він просто відчувається на нових героїв, на нові історії хто ми такі.
Анна Єлісєєва, продюсерка серіалу "Перші дні":
В оці найтемніші дні виникла найбільша єдність, найбільша підтримка одне одного. Для мене - цей серіал про мене. Він про кожного члена команди, про кожного з нас. Це серіал про мене, бо ми тут лишилися, і ми вибрали цю країну свідомо.
І таких історій - мільйони. І їх варто розповідати світу. Тож ймовірно, буде і 2 сезон - про наші перші дні.
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