Ще плюс 15 випадків. У Вінниці зростає кількість захворювань на гепатит A. За останніми даними епідеміологів, на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 111 осіб. Загалом у регіоні зареєстровано вже 247 випадків. Розширюється і географія захворюваності.

Джерело інфекції досі не відомо. Фахівці нині досліджують воду та продукти. Зразки крові відібрали й у працівників харчових ринків. Детальніше про епідеміологічну ситуацію в місті - далі в матеріалі.

Кількість підтверджених випадків гепатиту A у Вінниці зростає. Освітні заклади міста наразі переведені на дистанційку, щоб розірвати ланцюг можливих інфікувань.

Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницького обласного управління охорони здоров'я:

Все ж таки основна група, яка хворіє на гепатит A - це діти, то ми їх розмежували. Зараз ми, на жаль, ту хвилю, яка вже інфікувалася 2-3 тижні, то ми ж нічого не зможемо вже зробити. Вони перехворіють, але нові випадки, то наша основна задача - не поширювати, щоб не було нових випадків.

В інфекційних стаціонарах залишається 111 людей. Любов від гепатиту A лікується вже 10 днів.

Любов Ковальчук, жителька Вінниці:

Звернулась до сімейного лікаря, і вона мене зразу сюда відправила, щоб зробити аналізи. Зробила аналізи. Показало, що гепатит A.

Роман занедужав ще минулої суботи.

Роман Шугаров, житель Вінниці:

Вже більше ніж тиждень. Дружина - на три дні раніше. Вона поруч у другій палаті лежить. У нас дитина, тьфу-тьфу, не захворіла. Температура, слабкість така, що жах.

Медики кажуть: стан пацієнтів - середньої важкості.

Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницького обласного управління охорони здоров'я:

Вираженого інтоксикаційного синдрому у них із появою жовтяниці немає, але ми констатуємо, що оце є середньої важкості перебіг, тому що досить високий рівень ферментів - до 5 тисяч, і білірубін у деяких пацієнтів - до 500.

87 людей вже одужали, але географія хвороби розширюється. Нові випадки зареєстровані у 5 громадах Вінниччини. Пацієнти перебувають у місцевих інфекційних відділеннях. Загалом у регіоні розгорнули майже півтисячі ліжок. 24/7 працюють і фахівці центру контролю й профілактики хвороб. Досліджують воду та продукти. Зразки крові відібрали й у працівників харчових ринків.

Олександр Загоруйко, в.о. заступника генерального директора Вінницького обласного центру профілактики хвороб:

Є 4 гіпотези. Ми проводимо проби питної води. З початку спалаху і до сьогоднішнього дня було відібрано 262 проби. Всі проби були негативні. Було обстежено і відібрано 8 змивів з ринків з овочів та фруктів. Всі ці проби також були негативні.

На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Посилили дезінфекцію громадського транспорту та ринків. Також обмежили продаж деяких товарів.

Наталія Заболотна, перша заступниця керівника Вінницької ОВА:

Вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках. Закладам торгівлі, громадського харчування частіше та ретельніше проводити генеральне та поточне прибирання, слідкувати за усіма санітарними нормами.

Щоб убезпечитись, епідеміологи радять мити руки, кип'ятити воду, термічно обробляти не вакуумовані продукти та користуватися санітайзерами. І нагадують про шляхи інфікування.

Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницького обласного управління охорони здоров'я:

Два основних шляхи передачі - це водний і харчовий. Може ще бути контактно-побутовий, але це вже коли санітарні норми не дотримуються взагалі.

До регіону вже надійшли вакцини від гепатиту А.

Олександр Загоруйко, в.о. заступника генерального директора Вінницького обласного центру профілактики хвороб:

1060 доз - для вакцинації дорослих, 1100 доз - для вакцинації дітей.

Тетяна Бондаренко, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОВА:

Ми вакцинуємо в першу чергу працівників інфекційних лікарень, інфекційних відділень, приймальних відділень, анестезіології, інтенсивної терапії. Бригади ШМД, які транспортують пацієнтів з підозрою на гепатит. Наступний етап - це вакцинація контактних людей. Розпочинаємо вакцинувати й дитяче населення.

Також містянам радять пройти тестування. Аналізи точно допоможуть визначити, чи є антитіла до гепатиту А. Адже після одужання у людей зберігається довічний імунітет.