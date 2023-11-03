Палата представників схвалила виділення допомоги Ізраїлю без згадки України [ Редагувати ]
Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. За законопроект проголосували 226 членів нижньої палати, проти - 196, повідомляє Reuters.
У план допомоги, схвалений Палатою представників, включено підтримку ізраїльської армії, у тому числі виділення $4 млрд на закупівлю ізраїльських систем протиповітряної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида" та $1,2 млрд на розробку системи "Залізний промінь".
За інформацією газети Haaretz, чотири сенатори від Республіканської партії США - Роджер Маршалл, Джей Ді Венс, Майк Лі та Тед Круз - наполягали на виділенні Ізраїлю надзвичайної допомоги у розмірі $14,3 млрд без погодження з підтримкою України. Їхню позицію поділяє і новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.
Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну.
Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті, заявив, що не виноситиме законопроект на голосування, передає агентство.
Минулого тижня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.
Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.
Нагадаємо, США зменшать пряму бюджетну підтримку України з $1,1 млрд до $825 млн на місяць.
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