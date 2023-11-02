Зміни в тактичній медицині, фактично, технічна революція з використанням дешевих FPV-дронів проти важких танків та інновації у сфері ППО. Це лише частина інноваційних змін у російсько-українській війні. Змін, які беруть на озброєння інші армії світу. ЦАХАЛ, приміром, переймає військові ноу-хау ЗСУ.

Чим українці змогли здивувати одну із найтехнологічніших армій світу - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Порівнювати війни, які ведуть Україна та Ізраїль - досить важко. Бо території відрізняються географією, кліматом та населенням. Різняться і ворожі сили - у ХАМАСу, на відміну від росії, немає авіації, угруповання має застаріле та доволі обмежене озброєння. Крім того, чимало успіхів українців на полі бою відбуваються всупереч, а не завдяки наявному озброєнню. Тож здавалося б, чому тут може навчитися ізраїльська армія, яка точно не має проблем з оснащенням і вважається однією із найсучасніших та найтехнологічніших у світі. Та навіть за таких розбіжностей - війна в Україні дала одразу кілька уроків Ізраїлю. Насамперед - із використання дронів у зв'язку з танками.

Геміш Де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці, екскомандир танку:

Що ми бачимо в Україні - це те, що кожен танк має дрон, закріплений за ним, це доволі нове явище, Отже, командир танку може бачити не лише через засоби в танку, але також і те, що бачить дрон. А це 4-5 кілометрів попереду і це дає йому майже 4 виміри: він дивиться вниз на ціль, він дивиться збоку, а також він може використовувати багато інших датчиків розвідки. Противнику це дуже ускладнює життя, бо якщо гуркіт танків дуже легко почути на відстані, то дрони - зовсім інша справа. Їх ані видно, ані чутно вночі.

Щоправда, ХАМАС теж пильно стежив за перебігом боїв в Україні й так само зробив практичні висновки, які тут же застосував. І вони теж стосуються використання дешевих дронів. З їх допомогою скидали гранати на ізраїльські спостережні пости та танки.

Тім Маршалл, аналітик з міжнародних справ:

ХАМАС уважно вивчав застосування дронів у війні між росією та Україною, так само робили й ізраїльтяни. Ізраїльські танки та інші машини тепер застосовують клітки зверху, щоби захищатися від малих дронів, які скидають вибухівки, бо вони розсіюють вибух.

Те, що саркастично називають мангалом, виявилося одним із рішень, які ЦАХАЛ перейняв, стеживши за війною в Україні. Мовляв, це простий підхід, який зберігає танки вартістю мільйони доларів. Взагалі ізраїльську армію називають танковою армією, вона сильно покладається на застосування бойових броньованих машин. І зрозуміло, що це цінні цілі для бойовиків ХАМАСу. Вчиться ізраїльська армія і на помилках росіян. Зокрема, провал танкових полків окупантів на початку війни став застереженням для ЦАХАЛу - завжди підкріплювати танки піхотою та авіацією. Іще один "український урок" - що невеликі групи з протитанковими ракетами та гранатами можуть завдати серйозної шкоди великим силам механізованої піхоти.

А щодо схожості війн в Україні та Ізраїлі - їх об'єднує тиск світової спільноти - примушення до мирних перемовин з агресорами. Тут в пригоді стане досвід Києва із ведення інформаційної війни.

Річард Даннат, генерал британської армії у відставці:

Ізраїль мусить балансувати реальну війну, те що відбувається у Газі - це повітряні удари та наземну операцію та інформаційну війну. Мусить робити все необхідне з ізраїльської точки зору, щоби не втратити всю міжнародну підтримку. А, звичайно, зростаюча кількість смертей цивільних людей ризикує зменшенням міжнародної підтримки Ізраїлю та програшем інформаційної війни.

Наскільки успішним буде застосування українського досвіду - стане зрозуміло вже зовсім скоро. Поки що Ізраїль воліє не пояснювати хід наземної операції.