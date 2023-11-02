На кінець 2023 року битва артилерій в російсько-українській війні увійшла в нову фазу.

День ракетних військ та артилерії відзначатимуть завтра в Збройних силах. Вони - рушійна сила під час наступу та в обороні. Артилерія розбиває сили ворога під час його маневрів та прикриває наших піхотинців під час бою. Нині в Україні - різні її калібри. І радянського, і НАТОвського стандарту. Є і власні розробки 155-го міліметра. Більше про роботу артилеристів та типи озброєнь в матеріалі нашого воєнкора Ігоря Левенка.

Артилерія - на полі бою!

Зараз працюватиме французька гармата TRF-1 155 калібр.

Дуже різні цілі. Вражали склади, вражали артилерію, вражали техніку, вражали живу силу противника.

За даними військових експертів, саме від української артилерії росіяни зазнали понад дві третини втрат.

Почали відпрацьовувати оцю зв'язку, без якої зараз неможливо представити нашу війну - це безпілотник - артилерійська розвідка - гармата.

Ігор Левенок, кореспондент:

У війні росії проти України одним із найголовніших елементів ведення бойових дій стала артилерія. Саме на ній часто зав'язаний успіх як в обороні, так і в наступі. Наш ворог має чималі потужності в артилерії. Росіянам ще з радянських часів дісталася у спадок така кількість заліза, яка навіть не співмірна із тим, що мали українці. Але фронтовий досвід показав, що на полі бою перемогу отримує не завжди кількість. Останнє слово у контрбатарейній боротьбі лишається за новітніми артилерійськими системами. Західними або ж українськими. Наша гордість САУ "Богдана"!

Перша українська колісна самохідна гаубиця 2С22 "Богдана". Розроблена під стандарти НАТО. Калібр 155 мм. Переваги: маневреність, далекобійність і точність.

Ці машини відмінно зарекомендували себе на фронті. Зокрема, торік під час звільнення острова Зміїний. Пульт управління - автоматичний. Бійці вводять координати й гаубиця сама наводиться на ціль. Б'є на відстань до сорока кілометрів.

Та все ж, як і будь-яка інша техніка, "Богдана" має певні недоліки. Армійці кажуть: важливий правильний підхід, і тоді вони будуть непомітні.

Станіслав, командир САУ 2С22 "Богдана":

Я був присутній на заводі, де ми їх отримували. З кожною машиною щось вдосконалюється, щось покращується. Прислуховуються до тих, хто працює з ними безпосередньо.

Цих машин в українському війську - наразі небагато. І це те що засмучує бійців. Утім виробництво не стоїть на місці, запевняє командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

На даний час процес вже налагоджений, і він триває. Щомісяця ми отримуємо нові зразки новітньої української зброї.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Російсько-українська війна змусила всіх західних і східних військових переглянути концепції, які існували до цього. До 2014 року вважалося, що артилерія займає вже не основну роль у веденні бойових дій.

Досвід українського війська з відбиття російської агресії показує: артилерія ще довго буде затребуваною зброєю, здатною завдавати супротивнику суттєвих втрат у живій силі та воєнній техніці.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Коли ти знаходишся під прикриттям сучасних зразків артилерії чи ракетних систем, ти відчуваєш перевагу. Тому що технологія вона завжди краща, ніж просто кількість.

А отже, російська артилерія "тане" внаслідок успішної контрбатарейної боротьби українських "богів війни".

Михайло Жирохов, воєнний експерт:

Абсолютно точно в плані контрбатарейної боротьби наші артилеристи знаходяться на кілька кроків попереду росіян, і це визнають навіть самі росіяни. Є профільні російські журнали, де їхні військові науковці пишуть, що перевага української артилерії в тому, що вона може вести саме контрбатарейну боротьбу.

Ось так на одному з напрямків фронту працює французька гармата TRF-1. Розробка не нова, втім її точність перевищує всі очікування.

Петро, навідник гармати TRF-1:

Дуже точна гармата, буквально перший може піти на пристрілку, аби зробити поправку, а другий снаряд вже прямісінько в ціль. Є радянські гармати, і там можна сказати, що десять снарядів дається на ціль. Там ледь не п'ять снарядів іде тільки на пристрілку. А тут все простіше і точніше. Вона стріляє до 24 кілометрів простими снарядами.

TRF1- десятиметрова гармата. Важить понад десять із половиною тонн. Має вмонтований двигун і здатна пересуватися сама. На розгортання та наведення на ціль екіпаж із семи осіб витрачає до 2-х хвилин. Скорострільність - шість пострілів за хвилину. На відео результат. Знищена техніка і гармати ворога.

Андрій, командир гармати TRF-1:

Бувало, що по сто снарядів на день на гармату, і це з дня в день. Настріл шалений. Але тримається.

На кінець 2023 року битва артилерій в російсько-українській війні увійшла в нову фазу. У ворога все частіше говорять про дефіцит снарядів. Західні союзники України теж скаржаться на снарядний голод. Тож надалі вирішальним фактором на фронті може стати вже не кількість систем, а можливість вчасно доставляти боєприпаси на передову. А там уже українські гармаші обіцяють: вони не підведуть.