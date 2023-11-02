У Києві відбувся міжнародний ярмарок грантів у сфері культури [ Редагувати ]
Зо два десятки грантодавців, в рази більше представників культурних та креативних індустрій, що потребують фінансової підтримки. У Києві відбувся п'ятий міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Які проєкти вже отримали шанс на розвиток, а які стануть в пріоритеті цьогоріч - дізнавалась Ярина Марків.
Об'єднати грантодавців і представників культурного, креативного сектору України, які шукають фінансової підтримки. Така мета п'ятого міжнародного культурного ярмарку грантів, що відбувся у столиці.
Ростислав Карандєєв. т.в.о. міністра культури України:
Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які звертають увагу на Україну, які мислять в унісон сьогодні з цивілізованим світом і хто спроможний реалізувати програми щодо сфери культури, креативних індустрій загалом.
Організатори ярмарку - Національне бюро програми ЄС "Креативна Європа" в тандемі з Українським культурним фондом. Україна є країною-учасницею Creative Europe з 2016 року, в рамках угоди з ЄС.
І за цей час завдяки конкурсним програмам вітчизняним організаціям вдалося залучити майже 9 мільйонів євро.
Микола Ульянов, представник Національного бюро програми ЄС "Креативна Європа":
Ми не знаємо зараз остаточних результатів участі українських організацій 2023 р., проте з деяких конкурсів - це відомо. Це - конкурс європейські проєкти співпраці, а також поширення європейських літературних творів. Вдалося цього року українським організаціям отримати фінансування на реалізацію своїх проєктів на майже півтора млн євро.
В Українському культурному фонді розповідають: на початку повномасштабного вторгнення перед ними постали два основні виклики - вижити й захистити культуру. Торік у березні усі грантові кошти УКФ Кабмін спланував на підтримку ЗСУ.
Владислав Берковський - виконавчий директор Українського культурного фонду:
Уже 2023 р. ми відновили грантову діяльність, розпочали підтримку. Ми дещо модернізували свій грантові програми, більше зосередивши підтримку на деокупованих територіях, територіях, які знаходяться в фронтовій лінії. На підтримку ветеранів, ветеранських тематик. Підтримку проєктів, які націлені на протидію російської агресії.
Присутній на ярмарку письменник і відеоблогер Дмитро Капранов, який разом із братом вже вигравав грант - раніше отримав від УКФ близько мільйона восьмисот тисяч гривень на реалізацію циклу передач "Історія з братами Капрановими".
Дмитро Капранов письменник, відеоблогер:
Де взяти гроші на історичне просвітлення старших категорій населення?! Не знаю. І тут є український культурний фонд, який мало того, що зрозумів, що це потрібно, ще й забезпечив, і ми зняли вже 2 цикли по 12 телепередач, і розмістили їх на регіональних та всеукраїнських каналах.
Загалом на ярмарку було представлено зо два десятки інституцій як міжнародних, так і вітчизняних. Вони надають гранти юридичним та фізичним особам, громадським організаціям, благодійним фондам, муніципалітетам.
по темі
Тему використання ворожих заморожених активів жваво обговорюють наші західні партнери. Скільки ж це у грошовому еквіваленті і які є варіанти, аби забрати в країни-агресорки багатства, сховані за кордоном, та передати їх нам?
У столиці презентували виставку артоб'єктів, створених зі знищеної нашими захисниками російської зброї. Вироби виставили на продаж. Усі зібрані кошти направлять на допомогу нашим захисникам.
За прогнозами експертів, ринок праці може зазнати суттєвих змін уже цієї осені та зими. Чому?
Лише на Київщині після вторгнення "руського міра" зруйновано майже 15 тисяч об'єктів. На будівництвах нині перевірки. Що саме оглядають і як руїни перетворюються на новенькі споруди?
Як створити для цих людей комфортні умови проживання у нових громадах? Які виклики нині стоять перед державою і, головне, як їх вирішити? Все це обговорювали на Всеукраїнському форумі Рад ВПО.