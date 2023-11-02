Загалом на ярмарку було представлено зо два десятки інституцій як міжнародних, так і вітчизняних.

Зо два десятки грантодавців, в рази більше представників культурних та креативних індустрій, що потребують фінансової підтримки. У Києві відбувся п'ятий міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Які проєкти вже отримали шанс на розвиток, а які стануть в пріоритеті цьогоріч - дізнавалась Ярина Марків.

Об'єднати грантодавців і представників культурного, креативного сектору України, які шукають фінансової підтримки. Така мета п'ятого міжнародного культурного ярмарку грантів, що відбувся у столиці.

Ростислав Карандєєв. т.в.о. міністра культури України:

Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які звертають увагу на Україну, які мислять в унісон сьогодні з цивілізованим світом і хто спроможний реалізувати програми щодо сфери культури, креативних індустрій загалом.

Організатори ярмарку - Національне бюро програми ЄС "Креативна Європа" в тандемі з Українським культурним фондом. Україна є країною-учасницею Creative Europe з 2016 року, в рамках угоди з ЄС.

І за цей час завдяки конкурсним програмам вітчизняним організаціям вдалося залучити майже 9 мільйонів євро.

Микола Ульянов, представник Національного бюро програми ЄС "Креативна Європа":

Ми не знаємо зараз остаточних результатів участі українських організацій 2023 р., проте з деяких конкурсів - це відомо. Це - конкурс європейські проєкти співпраці, а також поширення європейських літературних творів. Вдалося цього року українським організаціям отримати фінансування на реалізацію своїх проєктів на майже півтора млн євро.

В Українському культурному фонді розповідають: на початку повномасштабного вторгнення перед ними постали два основні виклики - вижити й захистити культуру. Торік у березні усі грантові кошти УКФ Кабмін спланував на підтримку ЗСУ.

Владислав Берковський - виконавчий директор Українського культурного фонду:

Уже 2023 р. ми відновили грантову діяльність, розпочали підтримку. Ми дещо модернізували свій грантові програми, більше зосередивши підтримку на деокупованих територіях, територіях, які знаходяться в фронтовій лінії. На підтримку ветеранів, ветеранських тематик. Підтримку проєктів, які націлені на протидію російської агресії.

Присутній на ярмарку письменник і відеоблогер Дмитро Капранов, який разом із братом вже вигравав грант - раніше отримав від УКФ близько мільйона восьмисот тисяч гривень на реалізацію циклу передач "Історія з братами Капрановими".

Дмитро Капранов письменник, відеоблогер:

Де взяти гроші на історичне просвітлення старших категорій населення?! Не знаю. І тут є український культурний фонд, який мало того, що зрозумів, що це потрібно, ще й забезпечив, і ми зняли вже 2 цикли по 12 телепередач, і розмістили їх на регіональних та всеукраїнських каналах.

Загалом на ярмарку було представлено зо два десятки інституцій як міжнародних, так і вітчизняних. Вони надають гранти юридичним та фізичним особам, громадським організаціям, благодійним фондам, муніципалітетам.