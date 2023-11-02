Евакуація цивільних з-під обстрілів, вивезення поранених побратимів та стрімке пересування до лінії фронту. Для всіх цих потреб Сили оборони України потребують швидких, але водночас всюдихідних автівок.

На Львівщині благодійники зі США передали військовим позашляховики, які доставили з-за океану. Машини натівського зразка відправлять на передову для евакуації важкопоранених захисників. Зокрема, бійцям "Азову", з третьої штурмової, а ще для ГУР та СБУ. Більше про збір в матеріалі Христини Гашенко.

Ці 10 позашляховиків оснащені спеціальними металевими ношами. Вивезти з поля бою автівками військові зможуть щонайменше чотирьох поранених.

Олександр Ткаченко, представник благодійного фонду:

Тут виходить десь 8 осіб іде, якщо тут знаходиться поранений, тут медики знаходяться. Тут вже кожна ситуація по-свому буде розглядатися.

Позашляховики раніше належали Збройним силам США. Після списання їх продали на аукціоні. Більшість машин в доброму стані та з малим пробігом. Втім через тривалий простій волонтерам довелося машини відремонтувати. На 6 позашляховиків задонатив американець зі своїми друзями Кім Райт. Він в Україні уже втретє.

Кім Райт, житель США:

Коли в Україні почалася велика війна, я дивився на це як на боротьбу за свободу і демократію у всьому світі. І якщо путін переможе - це матиме негативний вплив на демократію у всьому світі. Тому я роблю свою частину, щоб зробити все можливе для підтримки демократії й свободи в Україні.

Такі автівки вкрай необхідні на фронті, кажуть військові. Особливо в сезон дощів. Через болото та побиті дороги - вивезти з поля бою поранених захисників вкрай складно. Часто для порятунку військові використовують бойову спецтехніку, якої також обмаль на передовій. Частину позашляховиків отримають захисники з "Азову", третьої штурмової бригади, ГУР та СБУ.

Георгій Купарашвілі, інструктор 3 десантно-штурмової бригади:

Ці машини можна використовувати як вдень, так і вночі. Вони високомобільні. І в дощ, навіть якщо не можна проїхати. Може подолати висоту одного метра чи проїхати перешкоди з деревами, вони можуть більше, ніж звичайні вантажівки.

Від початку великої війни волонтери із благодійного фонду, який заснований українцями у США, на фронт відправили понад 170 пікапів та понад дві сотні хамерів. Благодійники екіпірували понад 20 тисяч військових. Загалом волонтерам вдалося відправити допомоги українському війську на суму 61 мільйон доларів. Збирати допомогу сьогодні у США стало важко, кажуть волонтери. Увага серед населення американців до України - зменшилася.

Роман Заболотовський, директор благодійного фонду:

У нас в Америці немає новин про Україну, тобто ми стараємося самі своїми ресурсами, якими ми можемо доносити до небайдужих американців, що проблема існує і що це масштабна трагедія для України, і вони мусять нам допомагати.

Волонтерам для захисників вдалося купити ще 8 хамерів. 5 уже в дорозі до України. Решту 3 - іноземці ремонтують у Штатах. Їх планують відправити на передову до кінця року.