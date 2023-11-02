Уряд презентував програму з популяризації англійської мови: яких змін чекати [ Редагувати ]
Вільно нею володіє лише один відсоток українців, а майже половина взагалі її не знає. Це дані центру Разумкова щодо англійської мови. За даними соцопитування, читати, писати та говорити (хоча і не вільно) можуть сім відсотків опитаних.
Поліпшити цю ситуацію і зробити вивчення англійської масовим явищем в Україні - головне завдання Національної програми популяризації англійської. Вже навіть презентували кілька готових онлайн-програм. А чи чекати на зміни в освіті? І як загалом поліпшити ситуацію з англійською в Україні? Розкаже Олена Логінова.
Україна має говорити зі світом однією мовою. Вивчення англійською нині - один із пріоритетів розвитку держави, адже, за результатами соціологічних досліджень, близько половини українців не знають англійської взагалі! А отже, перший крок до мети - популяризувати вивчення мови.
- Ми навчаємось в гуманітарному класі, ми взагалі з Полтавської області, у нас 7 годин англійської на тиждень.
- Дуже потрібна навіть дітям, внукам.
- Хотіли б покращити однозначно, вважаю свій рівень недостатнім до бажаного/
- Вона потрібна всім, але ми її погано знаємо.
Втім англійська потрібна не лише для кар'єрного зростання. Глобальні цілі - як от євроатлантична інтеграція України - неможливі, якщо ми не знатимемо міжнародної мови, що є офіційною для багатьох наших партнерів. У червні Володимир Зеленським подав до Верховної Ради законопроєкт, який має офіційно закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. Народні депутати закон іще розглядають. В уряді - ідуть на випередження! Презентували Національну програму з популяризації англійської мови.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Наш план запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання, з індивідуальним підходом, з відкритим доступом до освітніх ресурсів. Відкриваємо двері для нашого кращого майбутнього, там де Україна буде на одному рівні з іншими державами світу.
Попит на вивчення англійської в українському суспільстві постійно зростає - каже Олена Чикрижова. Вона викладає мову вже 14 років. А з початком повномасштабної війни запустила соціальний проєкт - на волонтерських засадах навчає англійської військовослужбовців.
Олена Чекрижова, викладачка англійської мови:
Ми прямуємо в НАТО0 і наші війська активно співпрацюють з силами НАТО, з іноземними партнерами, і щоб успішно з ними комунікувати нашим військовим необхідно опанувати англійську мову. Ми готуємось до отримання нових партій підтримки, зокрема від Сполучених Штатів та інших країн-партнерів, і тому наші військові мають спілкуватися з іноземними колегами, переймати їх досвід та ділитися нашим досвідом.
Україна посідає 35 місце в Європі за знанням англійської мови з-поміж 92 держав. Дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показало, що лише чверть (23%) українців володіють англійською на професійному рівні. На мінімальному - близько половини (51%). При цьому необхідність знання мови усвідомлює переважна більшість українців. (92%).
Максим Яшник, керівник дослідницького проєкту Київського міжнародного інституту соціології:
Серед топбар'єрів, які виявили в ході дослідження - це зараз є певний брак часу, більш пріоритетні проблеми серед українців це і відсутність певною мірою якоїсь мотивації.
Аби покращити рівень знання мови у суспільстві, в уряді мають намір заохочувати людей безоплатними курсами. Фахівці Мінцифри запустили єдину навчальну онлайн-платформу під назвою Future Perfect. Там уже є дві безкоштовні програми - від Кембридзького університету та однієї з вітчизняних компаній.
Михайло Федоров, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України:
Кембридзький продукт - це унікальна можливість безкоштовно отримати знання, також окремий продукт "Промова" - там можна слухати тексти, багато текстів. Тобто досить багато сучасних інструментів для того, щоб почати вивчати мову або покращити. Але наступного року ми будемо запускати ще й грошові програми, допомагати українцям проходити курси, робити певні програми у форматі "єПідтримка"
Залучити до вивчення англійської якомога більше людей - основна задача, яку ставлять перед собою урядовці. Мають намір запровадити вивчення міжнародної мови ще з дитячого садочка.
Оксен Лісовий, міністр освіти й науки України:
Ми розуміємо, що перед нами стоїть виклик - це підготовка педагогів, зокрема педагогів дошкільників, так само збільшення кількості годин вивчення англійської мови у молодшій школі, в базовій школі, в старшій профільній школі. Це весь той спектр питань, які нам треба вирішити.
Олена Логінова, кореспондентка:
А ще урядовці закликають підвищити рівень знання міжнародної мови серед чиновників. Для кожного, хто отримує гроші від держави, знання англійської має стати обов'язковою умовою перебування на посаді.
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