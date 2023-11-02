Це було так: пакуєш, лягаєш на підлогу, встаєш, і знову…

Тисяча чотириста загиблих, понад п'ять тисяч поранених та близько двохсот п'ятдесяти полонених. Ця жахлива статистика - наслідки терористичних атак бойовиків ХАМАСу, які відбулися 7 жовтня.

Одними з перших на місці масових вбивств опинились учасники рятувально-пошукової операції. Серед них були й волонтери - подружжя Діхштейнів. З чим їм довелося зіштовхнутися в той перший день нападу - Валерія та Нахман розповіли нашому кореспонденту Євгену Бригару в ексклюзивному інтерв'ю.

Валеріє, Нахмане, вітаю. 7 жовтня. Минув уже майже місяць від тієї чорної дати. Того дня вже після нападу бойовиків ХАМАС ви серед перших хто зміг потрапити на місце, де відбувався музичний фестиваль і де загинуло сотні людей. Поділіться вашими спогадами. Що ви відчули, коли туди потрапили?

Добрий день. Що трапилося в той день? Це неможливо описати жодними словами. Коли ця картина знову перед очима, це нереально описати. Це безліч тіл. Дуже і дуже важка картина.

Коли ви це все побачили, якими були ваші перші дії?

Перше, що ми зробили, перепрошую за подробиці... Чоловік пішов пакувати тіла. А я просто стояла й відривала пакет за пакетом, пакет за пакетом. Не було багато часу на роздуми. Коли ти все це бачиш навколо, ти розумієш, що люди, які були жорстоко вбиті - вони людський щит усього народу.

260 людей загинули, якщо я не помиляюсь...

Це те, що оголосили по новинах.

Насправді цифра жахливіша?

Насправді рештки тіл лежали всюди. І це було набагато більше, ніж оголосили по новинах.

Нахмане, які у вас спогади про той трагічний день?

Я це бачу, як одноденний голокост. Це те, що не можна уявити. Це вбиті люди, але те, як вони вбиті. Той, хто має хоч якісь людські якості, не міг такого зробити. Звідки таке зло йде? Це не просто вбиті, це невимовно. Думаю, що впродовж всього життя мене буде супроводжувати побачене.

Що найжорстокішого ви побачили?

Дитина, яку жорстоко вбили. Або жінки, яких зґвалтували. Вони пройшли через усе те ж, що було і під час голокосту.

Ви таку ситуацію вперше переживали? Ви, певно, раніше з таким не зіштовхувались?

Вперше, в таких масштабах вперше.

Пригадайте, будь ласка, дорогу від будинку до місця трагедії. Коли картинка почала змінюватися і ви зрозуміли, що в'їжджаєте в місце, де таке пекло трапилося?

Це почалося о 6:30 ранку, коли ми почули першу сирену. Тоді ще ніхто не розумів, що відбувається. Десь по обіді я увімкнув рацію і зрозумів, що треба виїжджати. Ми почули прохання, що усім хто може, треба приїхати в лікарню Барзілай в Ашкелоні. Туди привозили загиблих, і мене попросили робити відбитки пальців, щоб потім можна було упізнати тіла. Після цього нас запитали, хто може, поїхати на місце, де відбувався фестиваль. Вже за 20-30 кілометрів до тієї локації, ми побачили на узбіччі безліч тіл. Люди, які намагалися втекти, були жорстко вбиті. Автомобілі згоріли. І поки ми доїхали до фестивалю, вже встигли запакувати багато тіл і покласти їх на узбіччя, щоб вони не лежали посеред дороги. Коли ми прибули на місце трагедії, картина була жахлива. Тіла були розкидані просто всюди. Було дуже багато згорілих тіл. Коли їх підіймали, то у деяких волонтерів плавилися рукавиці.

Увесь час доводилося лягати на землю. Або вівся обстріл, або щось летіло. Це було так: пакуєш, лягаєш на підлогу, встаєш, і знову…

Ще ми працювали біля зупинок-укриттів. І біля них було безліч кинутих автівок, розкидані речі. Ми вирішили зупинитися і подивитися. І ось у цьому укритті, коли ми зайшли туди, тіла просто лежали одне на одному. Як ми думаємо, спочатку їх розстріляли з автоматів. А далі ще кинули гранати туди.

Тобто, людей спочатку розстріляли на вулиці, потім кидали їх у підвали й…

І спалювали. Згодом ми виїхали з небезпечної зони, поспали 2-3 години і повернулися назад. Першої ночі ми думали, що виконали вже всю роботу. Але виявилося, що ми ще навіть не розпочинали. Ми почали заходити в самі поселення, в будинки… Ми думали, що на місці фестивалю побачили найстрашніше. Але, коли ми почали заходити в будинки. Це було набагато жорстокіше та страшніше. Ми бачили цілі родини жорстоко вбиті. Чоловік, дружина, діти. Те, що ми бачили, ми ніколи не забудемо.

Я чув, що когось з членів родини прив'язували, так? І змушували дивитися, як вбивають їхніх рідних.

В одному з будинків батьки сиділи зв'язаними з однієї сторони, а діти - з іншої. Кого вбили першими - невідомо. Це неможливо розповідати. Ці кадри - їх не передати словами. Ніякими словами. Це було настільки страшно, що жоден розум не може це усвідомити.

Навіть відео переглядати дуже важко. А ви були там безпосередньо на місці. Як ви впоралися з таким психологічним випробуванням?

Я думаю, кожен справляється з цим по-різному. Але у мене була місія - вища за емоції та почуття. Найважливіша наша місія - якомога швидше віддати честь загиблій людині та поховати. Але ми не ховаємо. Ми збираємо, а далі...

Для євреїв дуже важливо, щоб навіть тіло не розтинали.

Найменша частинка тіла - усе збирається. Особливо коли теракт і частини тіла розлітаються. Навіть кров збирається ганчіркою, щоб потім її покласти в мішок до решти. Щоб поховати максимально усе, що залишилося від людини.

На фестивалі вам вдалося застати ще живих людей? Чи вдалося комусь надати медичну допомогу?

Ні, ні. Коли ми виїхали на цю місію, ми думали, що знайдемо когось, хто живий, поранений, щоб їм допомогти. Ні.

На місці теракту ви перебували разом з армією, з поліцією…Вам довелося побачити затриманих бойовиків ХАМАСу?

Так.

Які у вас відчуття були, коли ви зрозуміли, що це людина, причетна до тих звірств, які ви побачили?

Ми були настільки зайняті справою на той момент, що просто не було часу ні про що інше думати. Кожен займався своєю справою: армія охороняла, поліція виконувала свою роботу, ми - свою.

Нахмане, це змінило ваш світогляд на життя? Ці події….

Я ще не думав про це. Ми досі в бою. Подумаю про це вже після.

Наскільки мені відомо, ви проживаєте в Україні. Розкажіть, як так сталося, що 7 жовтня ви були в Ізраїлі й зовсім неподалік Сектору Газа?

Поїхали на свята до дітей та онуків. Поїхали на трохи, щоб перемкнутися, відпочити, побачити онуків і дітей.

І в ті дні, коли були теракти, у цей час ви мали повертатися в Україну?

Так, 10 ми повинні були зразу після свят повернутися в Україну, у нас були зворотні квитки.

По суті, ви відклали квитки й одягнули рятувальні жилети?

Так.

У чому взагалі полягає задача волонтерської організації Zaka? Я знаю, поправте, якщо помиляюся, що перекладається з івриту, як "упізнання жертв катастрофи".

Так. Організація Zaka. У нас є волонтери по всьому світу. Це рятувально-пошукова організація. Zaka виїжджає на всі стихійні лиха, авіакатастрофи, на землетруси в Туреччині виїжджали. Тобто, майже на всі катастрофи.

Більшість з наших волонтерів вміють надавати медичну допомогу. І це не лише про стихійні лиха. Ми допомагаємо, і коли хтось загубився. Якщо щось відбувається, ми майже завжди на зв'язку з представництвами Ізраїлю у різних країнах. І, звісно, ми намагаємося максимально швидко розшукати людину та надати їй допомогу. У нас є підрозділи з джипами, є кінологи, є водолази.

Вам довелося пережити справжній жах в Ізраїлі, але війна застала вас і тут, в Україні. І я знаю, що в перші дні війни ви також допомагали евакуювати євреїв. Розкажіть, будь ласка, як це було?

Ми не тільки євреям допомагали. Ми допомагали й військових вивозити, і цивільних. Всім, хто звертався, ми намагалися допомогти.

Але я знаю, що ви ж спочатку намагалися виїхати з України? Що вас змусило повернутися?

Ми виїхали з України 28 лютого. Ми поїхали, як і усі. І прямували до Антверпена, адже мій чоловік бельгієць. Ми думали, що поїдемо на два тижні й повернемося назад. Але, коли ми приїхали в Молдову, там панував хаос. Ми просто на місці почали допомагати, волонтерити. Кому щось підвезти, кому піднести. Людей була просто шалена кількість. І за кілька днів ЗАКА вже відкрили центр прийому заявок для України. Перша заявка була з першого будинку в Києві, у який влучила ракета. Там постраждала сім'я, яку необхідно було терміново вивезти. Там були важкопоранені жінка і син. Мене попросили знайти швидку допомогу. Хочу сказати, що на той момент це було дуже важко зробити. Якщо не помиляюся, це було на початку березня. Кому я дзвонила, навіть приватним клінікам, ніхто не міг надати швидку допомогу. Врешті-решт ми знайшли таки компанію, яка змогла надати машину. Двоє важкопоранених і двоє легкопоранених членів родини. Їх поклали в одну карету швидкої, довезли до кордону, там я вже знайшла два молдовських автомобілі швидкої, і далі ми підняли їх на літак на операцію. І з цієї швидкої розпочалася наша місія. Знайдіть ще одну, ще одну, ще одну.

Я читав, що одна з врятованих вами в Києві - це Доба Дубергріц. На той момент їй було 100 років. 100-річна киянка.

100 і 5 місяців - на той момент. А зараз їй вже десь 102.

Я так розумію, ви підтримуєте з нею зв'язок?

Так, так.

Розкажіть, як ви її евакуювали?

Прийшов запит, що є жінка, яка ледь ходить і в дуже солідному віці, тоді ми його ще не знали. У неї немає ні родини, ні дітей. Врешті, як ми дізналися, прийшов запит від, скоріш за все, племінника її сестри чи двоюрідної сестри, який жив у Канаді й попросив евакуювати бабусю.

Ви продовжуєте з нею спілкуватися?

Так.

А що вона вам розповідає? Сумує за Україною?

Так, так. Дуже, це її дім.

Що ви плануєте робити далі? Ви плануєте повернутися в Ізраїль і будете там допомагати? Чи залишаєтеся в Україні?

Знаєте, за цей час ми навчилися не будувати плани. Це просто неможливо. Хоча, до початку війни у нас було... Знаєте, мій чоловік - бельгієць, і все воно мало йти як швейцарський годинник. А за останній час ми навчилися не будувати плани, а реагувати на все в міру можливості. Поки ми плануємо залишитися тут.