Головна місія патрульної поліції - донести батькам, що евакуація має бути за ради збереження життя дітей.

67 дітей врятовано, але ще 185 лишаються під ворожими обстрілами на Донеччині. Національна поліція розпочала четвертий етап обов'язкової евакуації в області. Правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС та місцевою владою переконують людей виїжджати. Докладніше в матеріалі Валерії Глущенко.

У Донецькій області розпочався четвертий етап примусової евакуації у Торецькій, Мар'їнській і Очеретинській громадах. Ці території цілодобово обстрілюють росіяни. Правоохоронці вже врятували шістдесят сім дітей і на цьому евакуація не зупиняється.

Олександра Гаврилко, начальник відділу комунікації ГУНП в Донецькій області:

Ми провели разом з патрульною поліцією та поліцією охорони евакуацію двох діточок. І веземо їх в більш безпечне місце.

Головна місія патрульної поліції - донести батькам, що евакуація має бути за ради збереження життя дітей. Але попри постійні обстріли виїжджати погоджуються не всі.

Утім, частина жителів таки погоджується на вмовляння правоохоронців полишити небезпечну територію.

Обов'язкову евакуацію оголосило керівництво Донецької обласної військової адміністрації за погодженням із Міністерством реінтеграції. Частину вивозить поліція, також є автобуси від ОВА. Правоохоронці наголошують: людей вивозять у броньованому транспорті й лише за згоди.

Руслан Осипенко, начальник поліції Донеччини:

Наша місія - вивезти людей з місць бойових дій та доставити їх до транзитного хабу. Головне - їм пояснити, навіщо це робимо, бо це не примусова, не насильна евакуація. Бо це робиться задля їх блага. Блага їх дітей.

Людей евакуюють у місцеві шелтери, що у безпечних місцях Донеччини. Там є все необхідне для тимчасового перебування - тепло, харчування, догляд, чергують поліцейські та рятувальники, працівники соцслужб і волонтери. За потреби людям надають медичну та психологічну допомогу, а головне - підшукують для них житло в безпечному місці й навіть працевлаштовують. І все без безкоштовно.

Більшість людей вже перевезли в пункт допомоги. Але ще лишається врятувати 185 дітей, в яких мрія одна на всіх.

- Что би ти хотел? - Что б мирно стало.

Поліцейські не втомлюються вмовляти людей - зберегти життя і виїхати. Усіх, хто надумає, просять звертатися на Гарячі лінії екіпажів на напрямках. Номери ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті поліції.