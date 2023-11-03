У ніч на пʼятницю, 3 листопада, Харків став мішенню російських дронів типу Shahed, коли близько 10 таких апаратів нанесли удари по місту. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу і автомобілів.

Про це повідомив Дмитро Чубенко, представник Харківської обласної прокуратури.

Інцидент стався в Основ'янському та Шевченківському районах міста.

Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали.

Інформації про постраждалих поки що не надходило.

За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.