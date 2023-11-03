В ніч проти пʼятниці, 3 листопада, Львівську область атакувала безпілотниками росія, і сили протиповітряної оборони були вимушені діяти у регіоні, щоб протистояти ворожому наступу. Інформацію про це оприлюднив Максим Козицький, керівник Львівської обласної адміністрації, у своєму каналі в Telegram.

У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!

Раніше начальник Львівської обласної військової адміністрації повідомляв, що в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники.

Особлива увага – Стрий та Моршин.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники, які рухалися в напрямку Стрийського району Львівської області.

Крім того, вночі у низці областей України оголошена повітряна тривога. Ворожі безпілотники знаходились у повітряному просторі кількох регіонів.

Нагадаємо, що окупанти вдарила по Харкову 10 "шахедами".