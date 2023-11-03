рф атакувала дронами Львівську область [ Редагувати ]
В ніч проти пʼятниці, 3 листопада, Львівську область атакувала безпілотниками росія, і сили протиповітряної оборони були вимушені діяти у регіоні, щоб протистояти ворожому наступу. Інформацію про це оприлюднив Максим Козицький, керівник Львівської обласної адміністрації, у своєму каналі в Telegram.
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Раніше начальник Львівської обласної військової адміністрації повідомляв, що в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники.
Особлива увага – Стрий та Моршин.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники, які рухалися в напрямку Стрийського району Львівської області.
Крім того, вночі у низці областей України оголошена повітряна тривога. Ворожі безпілотники знаходились у повітряному просторі кількох регіонів.
Нагадаємо, що окупанти вдарила по Харкову 10 "шахедами".
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