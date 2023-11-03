Міністерство закордонних справ Філіппін висунуло обвинувачення Китайській Народній Республіці у вторгненні в їхні води після інциденту з військовими кораблями обох країн. За повідомленням Reuters, Китай стверджує, що філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. МЗС Філіппін запевнило, що це обвинувачення не має правових підстав і може бути спрямоване на підвищення напруги.

Це Китай вторгається у філіппінські води, - заявили у міністерстві.

Мілина Скарборо, відома також як "Bajo de Masinloc", перебуває в межах виключної економічної зони Філіппін. Філіппіни стверджують, що вони мають суверенні права та юрисдикцію над цією мілиною, попри претензії Китаю щодо контролю над нею. Міжнародні диспути між країнами стосуються правового статусу цієї території.

Філіппіни постійно вимагали, щоб китайські судна негайно залишили цей район.

Постанова міжнародного трибуналу в 2016 році визнала, що претензії Китаю на південне Південно-Китайське море не мають підстав у відповідності до міжнародного права. Ця постанова суду підтвердила права Філіппін на території та ресурси в їхній виключній економічній зоні. Однак Китай відмовляється визнати це рішення і продовжує здійснювати військові та морські дії в регіоні, що призводить до напруженості в Південно-Китайському морі.

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