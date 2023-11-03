Алла Пугачова повернулася до росії на короткий час і відвідала свою батьківщину. Однак її візит був пов'язаний із перепохованням батьків. Пугачова вирішила перенести їхні останки на іншу ділянку Кузьмінського кладовища. Ця подія була утримана в секреті і про неї відомо було лише обмеженому числу осіб, при цьому навіть деякі працівники кладовища не були проінформовані заздалегідь.

Примадонні знадобилося перенести останки своєї рідні на іншу ділянку, про що публіка дізналася тільки зараз. Незрозуміло толком, коли саме співачка поверталася в росію заради вирішення серйозного питання, відомо лише - за могилами доглядають досі", - повідомляють росЗМІ.

Алла Пугачова поверталася до росії кілька разів під час повномасштабного вторгнення, супроводжуючи своїх дітей. Перший її візит відбувся в 2022 році, коли вона прибула, щоб відвести своїх дітей до школи. Проте пізніше вона вирішила забрати їх зі школи і повернутися до Ізраїлю.

Пізніше її знову помітили в росії, але після масового цькування і критики вона прийняла рішення покинути країну остаточно.

Нагадаємо, що росіяни висміяли Галкіна і Пугачову в Ізраїлі після атаки на країну.