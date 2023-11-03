Під час ворожої атаки за допомогою ударних дронів в Харкові та Харківській області сталася серйозна пожежа. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Удар спричинив значні руйнування та пошкодив кілька об'єктів, включаючи гаражі, автомобілі, господарські споруди, будівлю СТО, швейний цех та житловий будинок.

Також навчальний заклад зазнав часткових пошкоджень. Серед потерпілих є діти. Ця атака сталася вночі о 00:45 за місцевим часом та була виконана чотирма дронами-камікадзе типу "Шахед".

Відбулися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян із гострою реакцією на стрес, у тому числі 2 дітей . Отримали допомогу на місці. Поранення ніхто не отримав.

Атака в Харкові та області із використанням "Шахедів" призвела до виникнення п'яти пожеж, найбільша з яких сталася в одному з районів Харкова.

У цьому районі пожежа охопила:

Адміністративну будівлю.

Діючу будівлю швейного цеху.

СТО (Сервісно-технічний облік).

Гаражі.

8 автомобілів.

Житловий будинок загальною площею понад 1000 кв.м.

Нагадаємо, що окупанти вдарила по Харкову 10 "шахедами".