Існує велика ймовірність того, що росія може продовжити тактику обстрілів об'єктів енергетики в Україні протягом цієї осені та зими. Однак точний час початку таких атак неможливо передбачити.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Це держава-терорист, яка щодня продовжує наносити удари по мирних українських містах, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних українців. Відповідно, що стосується зимового періоду і потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику - то це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль.

Розвідник вважає, що немає жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику або дотримується норм міжнародного права чи принципів гуманізму.

Чи є шанс, що людожер стане раптом вегетаріанцем? Напевно є. Але все ж таки треба готуватись до того, що людожер і далі захоче вбивати і їсти щось живе. Тому, звичайно, Україна готується до продовження терористичних атак з боку росії.

Проте в ГУР не назвали конкретні дати, коли саме рф може почати атаки на енергетику України.

Бо остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно. На будь-який сигнал повітряної тривоги треба зважати всім - і цивільним, і військовим.

Він також заявив, що будь-який ракетний удар - чи це 20, 30 ракет чи 100 - це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України.