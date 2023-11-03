Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 8. Про це повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

У п'ятницю вранці, 3 листопада, у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня.

Ця трагічна новина ще раз підтверджує важливість миру і безпеки в Україні.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російські окупанти поцілили двома ракетами С-300 у термінал "Нової пошти", розташований у селі Коротич Пісочинської громади Харківської області. Внаслідок терористичної атаки загинуло шестеро працівників підприємства, 17 людей отримали поранення.

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Крім того, у мережі публікували відео ракетного удару з середини терміналу "Нової пошти".