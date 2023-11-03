В ніч на пʼятницю, 3 листопада, російська армія атакувала Івано-Франківську область, атака була спрямована на військовий об'єкт.

За інформацією голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук у Telegram, під час цієї ночі ворожі сили спробували здійснити атаку дронами на об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.

Зафіксовано атаку на військовий об'єкт.

Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.

Зазначимо, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Нагадаємо, що окупанти вдарила по Харкову 10 "шахедами".