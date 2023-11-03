Навіть у найважчі періоди та під час війни, Київ залишається містом, що не зупиняється і завжди пропонує щось унікальне для своїх мешканців і відвідувачів.

У ці вихідні, 4-5 листопада, місто запрошує на ряд подій, які допоможуть відпочити, поглибити культурне сприйняття або відволіктися від щоденних турбот.

Давайте розглянемо цікаві події, заплановані в Києві на ці вихідні.

Nirvana Tribute

Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium та багато інших пісень у автентичному виконанні від гурту M.Others, чиї учасники виросли на музиці Курта Кобейна. Окрім того, бенд також представить кілька своїх авторських композицій.

Коли: 4 листопада, 18:00

Де: Barbeer, вулиця Михайла Максимовича, 4

Скільки коштує: 200-300 гривень.

DANTES - Чуєш

Все дуже просто: Володимир співає, ви слухаєте та кайфуєте. Володимир жартує – ви смієтесь (або ні, тут вже як піде). Нові пісні зі свіжого альбому "Кити" та старі, вже давно знайомі вам треки українською, трошки жартів та самоіронії та гроші для ЗСУ.

Коли: 4 листопада, 19:00

Де: Stereo Plaza / Стерео Плаза, проспект Валерія Лобановського, 119

Скільки коштує: 790-1090 гривень.

Музика й вино. Творчий вечір

Щосуботи у в Галереї Моді відбуваються живі концертики – від автентики до сучасних стилів. Поєднання музичних гармоній, легкого алкогольного сп’яніння в середовищі меломанів – чудовий суботній вечір.

Коли: 4 листопада, 19:00

Де: MODI Art and Wine Gallery, вулиця Мала Житомирська, 17

Скільки коштує: 200 гривень.

CHEEV в Osocor Restaurant

Сьогодні CHEEV має дебютний україномовний альбом Drama із проникливими синглами "Оберігати", "Що це в нас", "Ким завгодно", "Гарно так". Остання пісня миттєво стала хітом та очолила чарти Apple Music Україна і Shazam. Його творчість - це справжній самобутній талант, який органічно вплівся в актуальну музику України.

Коли: 4 листопада, 19:00

Де: Osocor Residence Адреса: вулиця Виноградна, 2

Скільки коштує: 500-1000 гривень.

Підпільні Розгони в Attic Space

"Підпільні Розгони" - це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони "Розганяють" ці теми.

Коли: 5 листопада, 16:00

Де: Attic Space, бульвар Тараса Шевченка, 36А

Скільки коштує: 400 гривень.

Стендап 8x8

Цього вечора 8 молодих коміків виступатимуть по 8 хвилин, кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими.

Коли: 5 листопада, 16:30

Де: Бочка Pub, вулиця Хрещатик, 19a

Скільки коштує: 150 гривень.

Stand-up на Подолі

Володимир Кульчицький - стендап комік розмінявший нещодавно п‘ятий десяток. Має двох дітей і в сумі 32 роки їх виховання, тому цей запис в трудовій ототожнюється як стаж в комедії. Олег Грюндік – людина, яку деколи можуть неправильно зрозуміти, шаман-імпровізатор, йог, гадалка, гей на півставки, пес. В цілому крутий комік, співзасновник славетного Вільного Стендап Клубу. Артур Петров - автор, сценарист, комік. Микита Скремінський - молодий комік, який ділиться своїми екзистенціальними переживаннями у формі комедії спостережень.

Коли: 5 листопада, 18:30

Де: Shatun Pub, вулиця Петра Сагайдачного, 41

Скільки коштує: 150-250 гривень.

У пошуках нової Землі та Космічна вікторина

Якщо ви хочете більше дізнатися про планети або перевірити свої знання Сонячною системою. У цій грі кожен стане переможцем, адже всі дізнаються і побачать багато нового.

Коли: 5 листопада, 14:00

Де: Київський планетарій, Велика Васильківська, 57/3

Скільки коштує: 200-250 гривень.

Київський океанаріум "Морська казка"

У Київському океанаріумі мешкає 2600 морських і океанічних жителів, які чекають на відвідувачів і готові вражати уяву. На відвідувачів чекає багато сюрпризів, включаючи справжній підводний тунель. Перебувати в тунелі абсолютно безпечно і дуже захоплююче - акули та черепахи пропливатимуть просто над вами. Окрім цього на вас чекають несподівані зустрічі з різноманітними мешканцями морів та океанів.