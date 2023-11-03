Який стан здоров'я путіна: у розвідці розповіли деталі [ Редагувати ]
російський лідер володимир путін стикається з питаннями щодо свого стану здоров'я. Однак чутки про його смерть, що недавно поширилися в інтернеті, не відповідають дійсності.
Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувалась з різних джерел.
Андрій Юсов також висловив свою позицію щодо інформації про висловлену заяву про смерть путіна, яка поширилася в окремих російських Telegram-каналах увечері 26 жовтня. Зокрема, в мережі надходили повідомлення про можливий державний переворот в росії.
Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями.
Варто зазначити, що інформація про нібито серйозну хворобу російського диктатора ходять давно. Також у мережі постійно повідомляють, що путін уникає виходів у світ, а на публіці нібито з'являються його двійники.
Раніше Залужний заявив, що росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року.
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