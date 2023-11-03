Українське Міністерство оборони внесло суттєві зміни у процес постачання техніки та зброї Збройним Силам України. Зокрема, з 1 листопада було спрощено виробничий цикл та процес випробувань. Про це повідомляє Міноборони України у Telegram.

Тепер виробник може самостійно визначати технічні параметри продукції, а військові погоджуватимуть лише перелік параметрів, без детального урегулювання у технічних умовах, як це робилося раніше.

Зміни також передбачають скасування зайвих випробувань, зменшення кількості перевірок, а також скасування вимоги про гарантійний термін для зброї.

Тепер зброя з конвеєрів виробників буде надсилатися на фронт без гарантійного терміну зберігання.

Міністерство оборони та Збройні Сили України перевірятимуть лише три основні чинники:

ефективність зразка техніки,

безпечність для особового складу,

надійність в експлуатації.

Ці зміни спрямовані на прискорення процесу постачання української зброї до військ та сприяння більш швидкому та ефективному забезпеченню Збройних Сил України необхідними засобами.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли про майбутні удари рф по енергетиці.