Постачання техніки ЗСУ: у Міноборони розповіли про нововведення [ Редагувати ]
Українське Міністерство оборони внесло суттєві зміни у процес постачання техніки та зброї Збройним Силам України. Зокрема, з 1 листопада було спрощено виробничий цикл та процес випробувань. Про це повідомляє Міноборони України у Telegram.
Тепер виробник може самостійно визначати технічні параметри продукції, а військові погоджуватимуть лише перелік параметрів, без детального урегулювання у технічних умовах, як це робилося раніше.
Зміни також передбачають скасування зайвих випробувань, зменшення кількості перевірок, а також скасування вимоги про гарантійний термін для зброї.
Тепер зброя з конвеєрів виробників буде надсилатися на фронт без гарантійного терміну зберігання.
Міністерство оборони та Збройні Сили України перевірятимуть лише три основні чинники:
- ефективність зразка техніки,
- безпечність для особового складу,
- надійність в експлуатації.
Ці зміни спрямовані на прискорення процесу постачання української зброї до військ та сприяння більш швидкому та ефективному забезпеченню Збройних Сил України необхідними засобами.
Нагадаємо, що у ГУР розповіли про майбутні удари рф по енергетиці.
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