Все про робочий одяг: якість, матеріали, постачальники [ Редагувати ]
Робочий одяг спеціального призначення відіграє важливу роль в захисті робітників, а також надає комфорт під час робочого процесу, що також впливає на ефективність.
Спеціалізований одяг виробляється з синтетики, бавовни, або тканини зі змішаними волокнами. в таблиці, яка представлена нижче, розглянемо різницю між цими матеріалами і основні характеристики.
|
Характеристика
|
Бавовна
|
Синтетика
|
Змішані (бавовна+синтетика)
|
Зносостійкість
|
Середня
|
Висока
|
Висока
|
Повітропроникність
|
Висока
|
Низька до середньої
|
Середня
|
Вбирання вологи
|
Високе
|
Низьке
|
Середнє
|
Швидкість висихання
|
Низька
|
Висока
|
Середня
|
Еластичність
|
Низька
|
Висока
|
Середня
|
Термостійкість
|
Низька до середньої
|
Висока
|
Середня до високої
|
Вогнетривкість
|
Низька (без спец. обробки)
|
Висока (залежно від типу)
|
Залежить від типу обробки
|
Утримання форми
|
Середнє
|
Високе
|
Високе
|
Вартість
|
Низька до середньої
|
Середня до висока
|
Середня
|
Комфорт при носінні
|
Високий
|
Середній до низького
|
Високий
|
Екологічність
|
Висока
|
Низька
|
Середня
До вибору робочого одягу слід підходити дуже уважно. Рекомендуємо купувати спецодяг тільки в перевірених виробників. Якщо замовляєте спеціалізований одяг вперше, рекомендую звернути увагу на:
- По-перше, якість пошиття. Огляньте зовнішній вигляд виробу. Строки мають бути рівними, нитки не повинні торчати, також ключеві шви можуть додатково прошиватися зміцнюючими нитками.
- По-друге, використані матеріали. Всі матеріали мають бути сертифіковані, тканина має бути оптимальної щільності, не цупка, а фурнітура з антикорозійним покриттям.
- По-третє, зверніть увагу на ергономічний дизайн. Також, в залежності від сфери використання, тканина може бути з певним видом просочення.
- По-четверте, рекомендуємо познайомитися з виробником через Інтернет. Тобто, зайти на офіційний сайт, ознайомитися з сертифікатами якості, та іншими документами, які підтверджують якість товару. Також почитати відгуки інших покупців на інших ресурсах. Часто при виборі спецодягу це дуже корисно!
Також є виробники, які надають гарантію на свої товари. Так, наприклад, виробник mestprom надає офіційну гарантію на вироби торгової марки "STUGA" від 3-ох до 12-и місяців.
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