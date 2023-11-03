Робочий одяг спеціального призначення відіграє важливу роль в захисті робітників, а також надає комфорт під час робочого процесу, що також впливає на ефективність.

Спеціалізований одяг виробляється з синтетики, бавовни, або тканини зі змішаними волокнами. в таблиці, яка представлена нижче, розглянемо різницю між цими матеріалами і основні характеристики.

Характеристика Бавовна Синтетика Змішані (бавовна+синтетика) Зносостійкість Середня Висока Висока Повітропроникність Висока Низька до середньої Середня Вбирання вологи Високе Низьке Середнє Швидкість висихання Низька Висока Середня Еластичність Низька Висока Середня Термостійкість Низька до середньої Висока Середня до високої Вогнетривкість Низька (без спец. обробки) Висока (залежно від типу) Залежить від типу обробки Утримання форми Середнє Високе Високе Вартість Низька до середньої Середня до висока Середня Комфорт при носінні Високий Середній до низького Високий Екологічність Висока Низька Середня

До вибору робочого одягу слід підходити дуже уважно. Рекомендуємо купувати спецодяг тільки в перевірених виробників. Якщо замовляєте спеціалізований одяг вперше, рекомендую звернути увагу на:

По-перше, якість пошиття. Огляньте зовнішній вигляд виробу. Строки мають бути рівними, нитки не повинні торчати, також ключеві шви можуть додатково прошиватися зміцнюючими нитками.

По-друге, використані матеріали. Всі матеріали мають бути сертифіковані, тканина має бути оптимальної щільності, не цупка, а фурнітура з антикорозійним покриттям.

По-третє, зверніть увагу на ергономічний дизайн. Також, в залежності від сфери використання, тканина може бути з певним видом просочення.

По-четверте, рекомендуємо познайомитися з виробником через Інтернет. Тобто, зайти на офіційний сайт, ознайомитися з сертифікатами якості, та іншими документами, які підтверджують якість товару. Також почитати відгуки інших покупців на інших ресурсах. Часто при виборі спецодягу це дуже корисно!

Також є виробники, які надають гарантію на свої товари. Так, наприклад, виробник mestprom надає офіційну гарантію на вироби торгової марки "STUGA" від 3-ох до 12-и місяців.