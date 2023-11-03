Армія оборони Ізраїлю оголосила, що успішно ліквідувала командира батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" у Секторі Гази під час нічного авіаудару. За даними військових, Мустафа Даллул виконував ключову роль у керуванні бойовими операціями проти сил Оборони Ізраїлю у Секторі Гази.

Усередині Сектора Газа проводилися нічні операції, під час яких винищувачі, бойові вертольоти та артилерія армії Ізраїлю наносили удари, призвівши до ліквідації кількох терористів ХАМАС.

Крім того, в ході обшуків у Бейт-Хануні на півночі Сектора Гази виявлено значну кількість зброї, включаючи автомати, пістолети-кулемети, гранати, вибухові пристрої, ракетно-гранатометні комплекси (РПГ), боєприпаси та розвідувальне обладнання, такі як карти та комунікаційне обладнання.

Повітряні та морські сили армії Ізраїлю також завдали ударів по різних об'єктах ХАМАС у Секторі Гази, включаючи будівлі, які використовуються бойовиками для обстрілу наземних сил та позицій запуску протитанкових ракет.

Раніше ізраїльська армія оточила місто Газа. Військовий експерт розповів подробиці.