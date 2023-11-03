Перша ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про свої майбутні плани щодо повернення на тенісні корти.

На своїй сторінці в Instagram вона вирішила відповісти на запитання своїх прихильників, серед яких було і питання щодо її повернення до змагань.

Нарешті я отримала зелене світло від лікарів, щоб почати тренуватися дуже скоро. Через кілька тижнів планую повернутися на корт, - повідомила Світоліна.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила взяти перерву від змагань після свого виходу з гри на Відкритому чемпіонаті США, де вона зазнала поразки від третьої ракетки світу, Джессіки Пегули, з рахунком 1:2.