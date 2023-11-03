Нардеп збив на смерть 18-річну дівчину (фото) [ Редагувати ]
На Житомирщині депутат збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Про це повідомляє Нацполіція в Житомирській області.
Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.
За попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України ( за даними джерел УП у правоохоронних органах, це був нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко).
Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань.
Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.
Нагадаємо, правоохоронці здійснили обшуки в будинку народного депутата Олександра Дубінського у зв'язку з можливою причетністю його до організації незаконних виїздів через кордон України. Інформація про це надійшла від джерел в правоохоронних органах.
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