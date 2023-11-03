У СБУ нагадали, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україні з'явилась чимала кількість колаборантів та зрадників.

Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота, про них розповіли у Службі безпеки.

У відомстві застерегли, що важливо повідомляти про осіб, які надають допомогу ворогу на тимчасово окупованих територіях. Це стосується тих, хто координує ракетні атаки на наші населені пункти, розголошує важливі дані про розташування Збройних Сил або поширює в соцмережах контент на підтримку окупантів.

Як це зробити:

у чатботі від СБУ Stop russian war - t.me/stop_russian_war_bot

у чатботі від Мінцифри єВорог, через який передано СБУ вже понад 10 тис. повідомлень - t.me/evorog_bot

"Ваша інформація одразу передається на опрацювання. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні СБУ.

Важливо вказати прізвище, ім'я та по батькові зрадника, його дату народження та адресу, а також детальний опис співпраці з ворогом та фотографії, які підтверджують цей факт.

Для власної безпеки в "Дії" просять видаляти листування з чатботом і кадри з телефону.

Як розпізнати колаборанта?

воює на боці рф

пропагує російську владу та державу

організовує вибори на тимчасово окупованих територіях

заперечує збройну агресію росії

допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг тощо.

За час повномасштабного вторгнення росії українці подали понад 10 тисяч заяв до чат-бота "єВорог" щодо людей, які співпрацюють з окупантами.

Українці - очі Сил оборони. Робота народної розвідки - це збережені життя українців. Тепер Служба безпеки України має понад 10 тисяч заяв щодо осіб, які коригують удари ворога, здають позиції наших бійців, підтримують війну проти України, - йдеться в повідомленні порталу "Дія".

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