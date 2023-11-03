В Одесі водій Toyota збив жінку з двома маленькими дітьми. Дівчинці - сім років, хлопчику - два місяці.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Аварія сталась вчора, 2 листопада, на перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської, жінку, її 7-річну доньку та двомісячного сина доставили до лікарні, - зазначається в повідомленні поліції.

За відомостями, отриманими від поліцейських, водій автомобіля Toyota наїхав на жінку з Одеси, яка перетинала дорогу разом із своєю дітьми на нерегульованому пішохідному переході.

Керманича позашляховика поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезим, - додали поліцейські.

Постраждалих з місця аварії доставили до лікарні, де у матері виявили ознаки струсу головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та ушкодження поперекового відділу хребта, а також постраждало дівчинка.

Наразі правоохоронні органи вивчають всі подробиці ДТП. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, на Житомирщині депутат збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.